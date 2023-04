DSDS: Dieter Bohlen knallhart! SIE fliegen aus der RTL-Jury

Was hatte man von dieser Jubiläums-DSDS-Staffel nicht alles erwartet? Die Ausgabe in diesem Jahr sollte ein letzter großer Treffer sein, das RTL-Format sollte in guter Erinnerung in Rente gehen. Stattdessen gab es von Beginn an Zoff unter DSDS-Jury und Kandidaten (vor allem zwischen Jill Lange und Dieter Bohlen) und auch die Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Katja Krasavice und Leony sind sich nicht alle grün.

Zum Glück hat RTL jetzt angekündigt, DSDS 2024 doch noch einmal zu senden – allerdings ohne zwei diesjährige Juroren, wenn es nach Dieter Bohlen geht.

DSDS: Zoff hinter den Kulissen hat bittere Konsequenzen

Sie könnten kaum unterschiedlicher sein, müssen für DSDS dennoch an einem Strang ziehen: Dieter Bohlen und Katja Krasavice. Der Pop-Titan und die Rapperin leisten sich seit geraumer Zeit Zoff in der Öffentlichkeit, bei dem das sexistische Verhalten von Dieter Bohlen gegenüber einer Kandidatin im Mittelpunkt stand.

Auch wenn die betroffene Jill Lange längst aus der RTL-Casting-Show geflogen ist, sind die Fronten zwischen den DSDS-Juroren weiter verhärtet – das zeigt nun eine deutliche Ansage des DSDS-Urgesteins in Richtung RTL.

Wie „Bild“ berichtet, werden die beiden Frauen aus der aktuellen Jury in der neuen Staffel keinen Platz mehr haben. So soll Dieter Bohlen darauf bestanden haben, dass Katja Krasavice und Leony im Gegensatz zu ihm kein Teil der Show mehr sein werden.

DSDS: Pietro Lombardi auch 2024 dabei?

Einzig DSDS-Sieger und Bohlen-Kumpel Pietro Lombardi soll auch 2024 am Jurypult geduldet sein, so „Bild“. Kein Wunder, gibt Pietro Lombardi seinen Mentor selten Widerworte und unterstützt ihn auch bei dessen Karriere, spielt zum Beispiel auf dessen Tour.

Dieter Bohlen und RTL sind deshalb nun für 2024 auf der Suche nach zwei neuen Damen aus der Musikbranche, die Katja Kravasice und Leony ersetzen – und dem Poptitan nicht widersprechen werden. Fraglich, ob die Jurorinnen der diesjährigen Staffel unter den Umständen überhaupt noch Lust auf eine Fortsetzung ihres Engagements gehabt hätten.

DSDS: Dieter Bohlen meldet sich zu Wort

Auf Instagram hat sich Dieter Bohlen am Samstag (8. April) auch nochmal selbst zu der Thematik zu Wort gemeldet. Demnach will das DSDS-Urgestein ausdrücklich selbstbewusste Frauen – „das ist das Salz in der Suppe, dadurch wird diese Show doch interessant. Und ich will, dass die Show interessant wird, Mensch.“

Genaueres gibt der Poptitan nicht bekannt, stellt aber klar: „Die Staffel ist noch nicht zu Ende, wir reden doch jetzt nicht über eine neue Jury.“ Es bleibt also spannend im DSDS-Universum!