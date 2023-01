DSDS: Dieter Bohlen fällt die Kinnlade runter, als ER den Raum betritt

Neue Staffel, neues Glück? DSDS geht ins Jubiläumsjahr und Dieter Bohlen hat in den vergangenen Jahren als Juror schon so einiges an Kandidaten gesehen. Doch so einen Teilnehmer wie am Mittwochabend sicher noch nicht.

Als der DSDS-Sänger den Castingraum betritt und vor die Jury tritt, kann die nicht glauben, was sie sieht!

DSDS: Dieter Bohlen ist sprachlos wegen IHM

Esopios kommt aus Düsseldorf in NRW und will seine Chance nutzen, sein Gesangstalent vor Dieter Bohlen, Katja Krasvice, Pietro Lombardi und Leony unter Beweis zu stellen. Doch er startet nicht einfach so das Casting, sondern hat sich eine schwarze Maske aufgesetzt. Sein Gesicht darunter erkennt die Jury nicht.

Das ist dem Kandidaten aber herzlich egal. Im Gegenteil: „Wir leben in einer Gesellschaft, in der es ständig darum geht, immer perfekt auszusehen.“ Genau davon will Esopios wegkommen und zeigen, dass es eben nicht nur um das Optische geht. Seine Stimme ist das, was die DSDS-Zuschauer und die Jury in den Fokus der Aufmerksamkeit setzen sollen.„Esopios bedeutet ‚innere Qualität‘ – es geht hier um Qualität, nicht um Quantität“, so der Düsseldorfer weiter.

DSDS: Dieter Bohlen ist bei diesem Kandidaten sprachlos. Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf RTL+ gestattet. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Etwas skurril sieht der 27-Jährige aber schon aus. Das scheint auch die Jury zu denken, als sie den Laiensänger das erste Mal sieht. Fragende Gesichter, offene Münder – Dieter Bohlen ist perplex. „Du siehst einfach so geil aus, dass du sofort denkst, die Mädels werden ohnmächtig, wenn sie dich sehen?“

Esopios ist allerdings nicht der Erste, der sich beim Singen mit Maske in der Öffentlichkeit zeigt. Auch der Berliner Rapper Sido stand zu Beginn seiner Karriere stets mit Maske auf der Bühne. Und auch Cros Panda-Maske wurde zu seinem Markenzeichen.

Ob Esopios damit am Ende bei der DSDS-Jury punkten kann? Die Auflösung gibt es am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei RTL.