„First Dates“: Plötzlich geht Single auf die Knie – „Jetzt kommen die Ringe“

Manchmal ist es eben Liebe auf den ersten Blick – auch bei „First Dates.“ In der beliebten Vox-Show treffen sich zwei Menschen zum ersten Mal, in der Hoffnung, dass es diesmal wirklich der oder die Richtige ist. So auch Ute und Anton, die sich trotz ihrer Lebenserfahrung nicht entmutigen lassen und offen für ein neues Kapitel sind.

Was als ganz normales Kennenlernen beginnt, wird zum kleinen TV-Moment. Denn plötzlich hält Antons Ansprache das ganze „First Dates“-Studio in Atem.

Single Anton sorgt mit einer ungewöhnlichen Ansprache für gespannte Stille im gesamten „First Dates“-Studio! „Liebe Gemeinde, liebe Ute, lieber Roland – wir haben uns heute hier versammelt, weil wir der Liebe eine neue Chance geben“, beginnt er mit ernster Stimme. Gastgeber Roland Trettl schaut überrascht, Ute ringt mit den Tränen. Anton fährt fort: „Wilde, fremde Leute treffen sich zum ersten Mal, um zu erkunden, ob sie sich etwas zu geben haben.“

Und dann wird’s dramatisch: Anton kündigt an, den nächsten Schritt gehen zu wollen und zückt plötzlich eine kleine Schatulle. Ute ruft noch: „Halt, Stopp!“ Doch zu spät – Anton geht auf die Knie. Der große Moment?

Nicht ganz. Mit einem Augenzwinkern löst Anton auf. „Jetzt kommen die Ringe“, scherzt er und öffnet die Schatulle. Darin sind zwei kleine Süßigkeiten. Sein Angebot: „Willst du diese beiden Köstlichkeiten mit mir teilen?“ Ute lacht, sagt natürlich: „Sehr gerne!“ Später gesteht sie: „Da wäre ich fast in Ohnmacht gefallen.“

++ Auch interessant: „First Dates“: Single kann nicht ohne – diese eine Frage ist ein Muss! ++

Der charmante Clip des Dates wurde anschließend auf dem Instagram-Kanal von „First Dates“ geteilt und die Community ist begeistert. „Gott, wie schön. Danke für den Moment“, schreibt ein Fan. Ein anderer schwärmt: „Das versüßt einem richtig den Tag!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die komplette Folge von „First Dates“ lief am 12. Mai auf Vox und ist jederzeit in der RTL+ Mediathek abrufbar.