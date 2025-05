Österreich gewinnt den ESC – doch es gibt ein dickes Problem

Groß war der Jubel bei den Österreichern am Samstagabend (17. Mai): Das Land gewann mit JJ und dem Hit „Wasted Love“ den Eurovision Songcontest (ESC). Doch es gibt ein dickes Problem, welches den Erfolg unseres Nachbarlandes überschattet.

Nach dem Sieg beim ESC in Basel schwankt Österreich zwischen Freude und finanziellen Zweifeln über die Finanzierung der Austragung im nächsten Jahr. Denn mit dem Triumph des 24-jährigen Opernsängers wird Österreich 2026 zum Gastgeberland des kostspieligen Großevents. Kann der Contest dort im nächsten Jahr überhaupt stattfinden?

ESC: Eine Austragung kostet ordentlich viel Geld

Der öffentlich-rechtliche Sender ORF, der den ESC organisieren würde, hat aktuell nicht nur ein Sparpaket im Umfang von 325 Millionen Euro bis nächstes Jahr zu stemmen. Er ist auch von einer Entscheidung der Regierung betroffen. Die Rundfunkabgaben werden nicht an die Inflation angepasst. Dadurch kommt nach ORF-Angaben ein zusätzlicher Einsparungsbedarf von 220 Millionen Euro bis 2031 dazu.

Der ESC in Basel kostete nach Angaben des Schweizer Senders SRF rund 60 Millionen Schweizer Franken (64 Millionen Euro) – ein teures Vergnügen also! Davon wurden 35 Millionen Franken mit Basler Steuergeld finanziert, 20 Millionen kamen vom öffentlich-rechtlichen Sender und 6 Millionen wurden von der Europäischen Rundfunkunion EBU beigesteuert.

Das sagt die ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz

„Wir werden schauen müssen, alles was wir haben, so zusammenzukratzen, dass wir es gut über die Bühne bringen“, sagte ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz der APA. „Wir werden uns einen Klingelbeutel stricken“, scherzte sie. Man darf also gespannt sein, ob Österreich die Austragung im nächsten Jahr tatsächlich stemmen kann. (mit dpa)