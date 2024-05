DSDS-Star erhebt schwere Vorwürfe: „Das Ganze ist ein Alptraum“

Die ehemalige „DSDS„-Kandidatin Katharina Eisenblut sorgt erneut für Schlagzeilen. Nach der öffentlichen Bekanntgabe ihrer Trennung von Niko Kronenbitter im März, stehen nun schwere Vorwürfe im Raum. Katharina hat ihrem Noch-Ehemann Diebstahl vorgeworfen und bereits Anzeige erstattet, wie sie gegenüber der „Bild“erklärte.

„DSDS“-Star erstattet Anzeige

„Als ich am Montag nach Hause kam, erzählten mir Nachbarn, dass mein Ex das Haus leer geräumt hätte“, berichtet Katharina der „BILD“. Der entstandene Schaden schätzen Polizisten auf etwa 32.000 Euro.. Unter den entwendeten Gegenständen befinden sich nicht nur Möbel und eine wertvolle Gucci-Tasche, sondern auch ein Bargeldbetrag von 8.000 Euro sowie Gold im Wert von 15.000 Euro.

Zusätzlich zu dem materiellen Verlust musste die Influencerin feststellen, dass die Schlösser ihres Hauses ausgetauscht worden waren. Ein Schlag ins Gesicht für Katharina, der von einer Person kam, die ihr einst sehr nahestand. „Das Ganze ist ein Alptraum“, zitiert sie die „Bild“. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall, die rechtlichen Konsequenzen für Niko Kronenbitter sind noch unklar. Trotz der turbulenten Ereignisse blickt Katharina aber optimistisch in die Zukunft.

In einer kürzlich geteilten Instagram-Story äußerte sie sich über ihre Gefühlslage nach der Trennung: „Meine Trennung ist nun einen Monat her und mir geht es jeden Tag so viel besser. […] Zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens.“