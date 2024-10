Liebe am „DSDS“-Set: Auch DIESE Kandidaten hatten was miteinander

Normalerweise gehen bei „DSDS“ neue Talente am Musik-Himmel hervor, die mit ihrem Gesang überzeugen können. Immer wieder ist es aber auch etwas anderes, das das Set der Castingshow bereithält: nämlich die große Liebe!

Nicht erst in dieser Staffel funkte es hinter den Kulissen gewaltig. Auch in den vergangenen Staffeln trafen Amors Pfeile schon den ein oder anderen Kandidaten.

Liebe am „DSDS“-Set: Sie waren das wohl bekannteste Paar

Jüngst erwischte es Adrian und Vanessa bei „DSDS“. Während der Dreharbeiten verliebten sich beide ineinander und gehen seither gemeinsam durchs Leben. Und damit sind sie längst nicht die einzigen – auch andere Kandidaten fanden schon den oder die Richtige in der RTL-Show.

Das wohl bekannteste Beispiel: Sarah Engels und Pietro Lombardi. In der elften Staffel verloren die beiden ihr Herz aneinander und kamen zusammen. Es folgte eine Traumhochzeit und die Geburt von Sohn Alessio. Doch das gemeinsame Glück war nicht von Dauer. 2019 ließen sich Sarah und Pietro scheiden.

Für diese Liebenden lief es besser

Ebenfalls unter keinem guten Stern stand offenbar die Beziehung von Mike Leon Grosch und Vanessa Jean Dedmon. Das Paar hatte sich 2005 bei „DSDS“ kennen und lieben gelernt. Aber schon kurz nach der Castingshow war wieder Schluss.

In die Reihe derer, die heute nicht mehr zusammen sind, fallen auch Juliette Schoppmann und Daniel Lopes. Zwischen ihnen funkte es in der ersten Staffel. Als Lopes allerdings ausschied, trennte sich Schoppmann von ihm. Beide kamen wenig später aber wieder zusammen. Die finale Trennung folgte dann vier Monate später.

Auch für Simon Gincberg und Linda Teodosiu, Aleksan Cetinkaya und Laura Martin sowie Martin Ventura und Katharina Eisenblut war die „DSDS“-Liebe nicht für immer. Alle Paare sind inzwischen getrennt.

Besser als für Paare, die sich in der Show kennenlernen, scheint es für solche zu laufen, die sich vor den TV-Kameras verloben oder heiraten. Janina El Arguioui, die von Freund Christian in der 15. Staffel einen Ring an den Finger gesteckt bekommen hat, ist noch immer glücklich mit ihm. Und auch Sandra Berger und Freund Victor, die in der 13. Staffel den Bund der Ehe eingingen, sind bis heute zusammen.