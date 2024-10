Liebes-Knaller bei „DSDS“ – „Dieter als Trauzeugen“

„DSDS“ gilt seit über 20 Jahren als Talentschmiede für Nachwuchssänger. Doch die Castingshow rund um Dieter Bohlen brachte nicht nur Kandidaten groß raus, sondern auch einander näher. In der 21. Staffel hat es jetzt zwischen zwei Teilnehmern ordentlich gefunkt. Bereits von einer Hochzeit ist die Rede!

Und dafür haben sie einen ganz besonderen Wunsch, der sich an niemand Geringeren, als den Poptitanen höchstpersönlich wendet!

„DSDS“-Kandidat Adrian will es wissen und sein Gesangstalent unter Beweis stellen! Der Altenpfleger aus Duisburg gab während der Castings Herbert Grönemeyers Hit „Der Weg“ für Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Loredana und Beatrice Egli zum Besten – und traf damit mitten ins Herz der Jury. Auch Teilnehmerin Vanessa konnte mit einem Song von Loredana überzeugen.

Doch der Kampf um den Sieg rückte bei den beiden schnell in den Hintergrund. Denn: Zwischen Adrian und Vanessa knisterte es ordentlich!

„DSDS“: Dieter Bohlen bald vorm Altar?

Vanessa plaudert im Interview mit „Bild“ aus: „Der erste Kontakt entstand eigentlich durch Adrians Unsicherheit. Wir waren in der gleichen angespannten Situation, deswegen konnte ich ihn gut verstehen und auf ihn eingehen. Wir haben zusammen unsere Songs geübt und hatten viel Spaß dabei.“

+++„DSDS“: Plötzlich ist Loredana verschwunden – „Halte das nicht mehr aus“+++

Was als gegenseitige Unterstützung begann, entwickelte sich schnell zu mehr. Die Kandidaten tauschten Nummern aus, darauf folgten lange Telefonate und schließlich der Entschluss, es miteinander zu probieren.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Adrian spricht sogar schon vom Heiraten! „Sollten wir ins Finale kommen, werde ich mich mit ihr zumindest schon mal verloben“, so der „DSDS“-Kandidat. Und schon jetzt wissen die Sänger, was sie sich für ihre Trauung am meisten wünschen: „Wir wollen Dieter Bohlen als Trauzeugen!“ Ob dieser Wunsch wohl in Erfüllung gehen wird?