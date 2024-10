Ex-DSDS-Jurorin mit irrer Idee – du wirst dich hier fühlen wie ein Star

Es ist ein echtes Paradies für Modeliebhaber! Mitten in Berlin befindet sich ein Laden, der die Herzen jeder Frau höherschlagen lässt. Und das nicht nur, weil es hier jede Menge Designer-Stücke zu leihen gibt. Sondern auch, weil die von niemand Geringerem stammen als einer Ex-DSDS-Jurorin!

Die bietet ihre Looks von Konzerten, Events und Roter-Teppich-Veranstaltungen für jedermann an und schafft eine einzigartige Möglichkeit: So kann sich jeder einmal wie ein echter Star fühlen!

Ex-DSDS-Jurorin: In dieser Boutique bekommst du ihre Kleidung

Von Schuhen, über Taschen bis hin zu Abendkleidern ist alles dabei. In der „CZYK Boutique“ von „Glasperlenspiel“-Sängerin Carolin Niemczyk und ihrer Freundin Cecilia Bourgueil wimmelt es nur so von Kleidungsstücken und Accessoires. Über 1.000 Teile bieten die Frauen an – viele davon hat die DSDS-Jurorin von 2018 selbst schon getragen und stellt sie seit längerem auch anderen zur Verfügung.

Interessierte können sich einzelne Teile bis hin zu ganzen Outfits ausleihen – das ist nicht nur deutlich günstiger als die Anschaffung eines neuen Designer-Looks, sondern auch nachhaltig. Denn so kann das „kaufen, kaufen, kaufen“ gestoppt werden, wie Cecilia Bourgueil dieser Redaktion erklärt. Ein Punkt, der nicht nur ihr und Carolin wichtig ist, sondern auch ihren Kunden.

Carolin Niemczyk bietet über 1.000 Teile an

Seit Eröffnung im September 2023 hat die Boutique bereits eine große Stammkundschaft gewonnen, die auch aus vielen Prominenten und internationalen Stars besteht. Die kommen oft auch persönlich vorbei, um sich Teile auszusuchen oder direkt vor einem Event, um sich einkleiden zu lassen.

Cecilia Bourgueil, der gemeinsam mit Carolin Niemczyk die „CZYK Boutique“ gehört. Foto: Luisa Garcia/Funke Medien

Promis und auch Nicht-Promis können Stücke auch zu sich nach Hause schicken lassen. Ein Online-Store ermöglicht das Ausleihen in der „CZYK Boutique“ von jedem beliebigen Ort der Welt aus.

So haben auch Fashion-Begeisterte außerhalb von Berlin die Möglichkeit, in den Genuss des Angebots zu kommen – und sich wie Stars zu fühlen…