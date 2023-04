DSDS gedenkt Daniel Kübelbock – Zuschauer fassungslos: „Pietätloser Umgang mit einem Toten“

Es war ein Abend voller Überraschungen. Bei der ersten Liveshow der diesjährigen DSDS-Staffel mussten gleich zwei Kandidaten gehen, außerdem kündigte Dieter Bohlen an, dass die RTL-Castingshow doch noch um eine 21. Staffel erweitert und schon nächstes Jahr wieder ausgestrahlt werde (Mehr dazu hier).

Die erste Mottoshow stand ganz im Zeichen der Jubiläumsstaffel und so wurden ausschließlich DSDS-Siegersongs performt. Nach den Auftritten der Kandidaten überließ RTL-Moderatorin Laura Wontorra keinem Geringeren als Kultkandidat Menderes die Bühne. Was dann passierte, sorgte für Fassungslosigkeit beim Publikum.

DSDS-Fans empört: Andenken an Küblböck verhöhnt – „Nicht euer Ernst?!“

„Wir wollen natürlich auch an tolle Persönlichkeiten dieser Show erinnern und Daniel Küblböck war so eine Persönlichkeit. Auch er hat einen Nummer-1-Hit hier abgeliefert und er ist und bleibt ein Teil dieser Sendung und dieser Geschichte“, merkte Laura Wontorra an. Dann übergab sie Menderes Bağcı das Wort, der seine Performance mit Küblböcks Kult-Hit „You Drive Me Crazy“ eröffnete.

Nach nur einem Refrain wechselte Menderes jedoch zu „We Are the Champions“ von Queen. Das war es dann auch schon mit der Hommage an den verschollenen Daniel Küblböck. Ganz schön abgedroschen, wie einige DSDS-Zuschauer fanden. Während der Übertragung der Liveshow machten sie ihrem Ärger Luft:

„Sie gedenken dem verstorbenen Daniel Küblböck, indem sie Menderes buchstäblich im Vorbeigehen zwei Zeilen seines Songs nölen lassen. Ich kann nicht glauben, was ich da gerade sehe. Ich bin sprachlos über diesen eklatant pietätlosen Umgang mit einem Toten.“

„Ja, zieht das Andenken an Daniel Küblböck in den Dreck! Ist doch nicht euer Ernst, das von Menderes singen zu lassen?!“

„Ein merkwürdiges Andenken, dass sie Menderes den Küblböck-Song singen lassen.“

Die halbherzige Aktion hätte sich die RTL-Produktion lieber sparen sollen, sagen sie. Andere Zuschauer schien die Erinnerung an den für tot erklärten Sänger sichtlich zu berühren. „Wir vermissen dich, Kübi“, schrieb eine Frau bei Twitter. Eine andere trauerte: „Ich war nie ein Fan von Daniel Küblböck, aber finde es so tragisch, wie seine Geschichte endete.“

Die zweite DSDS-Liveshow wird am Samstag, den 8. April 2023, ab 20.15 Uhr bei RTL übertragen.