DSDS: Das gab’s noch nie! Dieter Bohlen plant Mega-Projekt mit diesjährigem Gewinner

Wow! Noch nie hat es sich so sehr gelohnt, an „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) teilzunehmen, wie in diesem Jahr. Poptitan Dieter Bohlen hat eine ganz besondere Überraschung für den Gewinner der vorerst letzten Staffel in petto.

Seit 2002 strahlt RTL die Castingshow jährlich aus. Nach dem Jahr 2023 soll jedoch erst einmal Schluss mit DSDS sein. Der diesjährige Sieger wird also nicht nur als letzter Gewinner in die TV-Geschichte eingehen, sondern bekommt von Dieter Bohlen auch noch den Ritterschlag verliehen.

Dieter Bohlen geht mit DSDS-Gewinner 2023 auf Tour

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich bekanntlich eine andere. Während sich DSDS dieses Jahr in den Ruhestand verabschiedet, lässt Dieter Bohlen seine Karriere neu aufleben. Im Anschluss an das diesjährige Finale geht der Musiker auf große Deutschlandtournee. Los geht es am 16. April in Berlin. Zum Abschluss bekommen auch die Fans in Österreich und der Schweiz die Gelegenheit, den Ex-„Modern Talking“-Star noch einmal live zu erleben.

Doch „das größte Comeback aller Zeiten“ bestreitet Dieter Bohlen nicht allein. Der DSDS-Jury-Chef hat schon jetzt den zukünftigen Gewinner dazu eingeladen, ihn währenddessen zu begleiten. „Der Sieger von DSDS wird mich auf der Tour begleiten und darf in JEDER Stadt spielen“, kündigt der 68-Jährige in seiner Instagram-Story an.

Eine solch intensive Betreuung und Unterstützung des Poptitans haben zuletzt nur seine Schützlinge Pietro Lombardi und Mark Medlock genießen dürfen. Noch ist allerdings völlig unklar, welches Nachwuchstalent im Frühling zum „Superstar“ ernannt wird. Die Ausstrahlung der diesjährigen Castings hat erst am 14. Januar begonnen.

Bis Mitte Februar zeigt RTL jeden Samstag und Mittwoch die neuen DSDS-Folgen. Ab dem 25. Februar folgen die Recalls. Die Liveshows starten ab dem 8. April.