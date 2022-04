DSDS-Hammer! ER wird neuer Juror – was Dieter Bohlen wohl davon hält?

Das kann ja was werden! Für die DSDS-Liveshows 2022 holt sich RTL neue Juroren in die Castingshow. Und der Star der ersten Ausgabe (am 16. März) dürfte für reichlichen Diskussionsstoff sorgen.

Was Dieter Bohlen wohl davon hält, dass sein ehemaliger Buddy plötzlich seinen Platz bei DSDS einnimmt?

Thomas Anders wird neuer DSDS-Juror

Das ist ja unglaublich! 20 Jahre sitzt Dieter Bohlen in der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und noch nie hat er es gewagt, seinen einstigen „Modern Talking“-Bandkollegen Thomas Anders in die RTL-Show einzuladen.

Doch kaum ist Dieter aus der Sendung verschwunden, angelt sich der Sender Thomas Anders als Gast-Juror. Ob man damit dem Poptitan eins auswischen will?

Das Pop-Duo „Modern Talking“ bei einem Auftritt im Jahr 1985. Foto: picture alliance/dpa | Roland Witschel

„Nein“, stellt Bohlen-Nachfolger Florian Silbereisen im „Bild“-Interview klar. Thomas Anders sei nicht eingeladen worden, um Dieter aufzuregen, sondern weil Florian ihn für sehr „kompetent“ hält und die beiden Schlagerstars „ein eingespieltes, aber sehr gegensätzliches Team“ sind. „Das wird bestimmt lustig“, versichert Silbereisen den Zuschauern.

----------------------------------------

DSDS 2022: Diese Kandidaten sind weiter

Dominik Simmen (23 Jahre alt)

Melissa Mantzoukis (18)

Tina Umbricht (23)

Amber van den Elzen (20)

Gianni Laffontien (17)

Melissa Turan (24)

Din Omerhodzic (24)

Emine Knapczyk (19)

Harry Marcello Laffontien (21)

Domenico Tarantino (24)

Abigail „Abi“ Campos (18)

----------------------------------------

Florian Silbereisen holt Buddy Thomas Anders zu DSDS

Die erste Liveshow soll unter dem Motto der 80er-Jahre stehen. Da kommt Thomas Anders wie gerufen. Ob er für die Samstagabendshow auch seine Nora-Kette und die langen Haare auspacken wird? Wir dürfen gespannt bleiben.

Florian Silbereisen und Thomas Anders treten gemeinsam bei DSDS auf. Foto: imago images / Eibner

Florian Silbereisen deutet bereits an, dass das Schlager-Duo sicherlich auch die ein oder andere Live-Performance zum Besten geben wird. Mit ihrer gemeinsamen Platte „Das Album“ landeten Florian und Thomas 2020 auf Platz 1 der deutschen Albumcharts.

Übernehmen Silbereisen und Anders nun also die Kultshow von Dieter Bohlen? Nicht ganz. Denn: Thomas wird nur für eine Folge als Gast-Juror dabei sein.

----------------------------------------

Mehr zu DSDS 2022:

----------------------------------------

In der RTL-Show fand kürzlich ein neues Liebespaar zusammen. Im Netz bahnte sich die Liebe der DSDS-Kandidaten bereits an – jetzt ist es offiziell.