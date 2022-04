DSDS: Mega Überraschung! SIE machen ihre Liebe öffentlich

Jetzt ist es raus. Wild wurde die vergangenen Wochen über diese beiden DSDS-Kandidaten spekuliert. Sind sie ein Paar? Oder ist es doch nur ein Flirt? Dass etwas an den Gerüchten dran ist, sehen wir jetzt auf Instagram.

Es wurde ja schon gemunkelt, was bei den diesen beiden Teilnehmern der diesjährigen Staffel von DSDS so läuft. Auf Instagram brodelte die Gerüchteküche heftig. Doch jetzt ist es offiziell: Diese beiden sind ein Paar.

DSDS: Liebesglück bei der Castingshow

Und das sind die beiden Turteltauben: Kandidatin Tina Umbricht und Din Omerhodzic. Die Zwei sind in der diesjährigen Staffel von DSDS dabei und kämpfen um den Titel. Doch während des Wettbewerbs haben die sie ihre Liebe gefunden.

Tina und Din sind auf Wolke sieben. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

----------------------------------------

DSDS 2022: Diese Kandidaten sind in der Top 10

Melissa Mantzoukis (18)

Tina Umbricht (23)

Amber van den Elzen (20)

Gianni Laffontien (17)

Melissa Turan (24)

Din Omerhodzic (24)

Harry Marcello Laffontien (21)

Domenico Tarantino (24)

Abigail „Abi“ Campos (18)

----------------------------------------

Offiziell haben es die beiden jetzt im Netz gemacht. Tina postet bei Instagram ein süßes Video von sich und Din. Darunter schreibt sie: „The FIRST MAN to accept me for who I am. Ich liebe dich“. Übersetzt sagt sie, dass er der erste Mann sei, der sie so akzeptiert, wie sie ist.

Die Fans freuen sich für die beiden. Man liest viele Glückwünsche in den Kommentaren. Einige können es sich aber doch nicht verkneifen und schreiben: „Habe ich von Anfang an geahnt“.

---------------------------------------

Mehr News zu DSDS:

DSDS: Bittere Nachricht für RTL – jetzt kommt DAS ans Licht

DSDS: RTL stellt Zuschauer vor schwierige Entscheidung – „Ihr macht es einem aber auch nicht leicht“

DSDS: Das ist die Top 25! Irritierte Fans – „Warum ist der dabei?!“

---------------------------------------

Wie sich Tina und Din in der ersten Live-Show von DSDS schlagen werden, siehst du am Samstag,16. April um 20.15 Uhr bei RTL.