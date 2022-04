DSDS: Heimlicher Flirt hinter den RTL-Kulissen – „Nie gewusst“

Bahnt sich da etwa das nächste DSDS-Traumpaar an? Zwischen zwei aktuellen Teilnehmern der RTL-Castingshow scheint es ziemlich zu knistern.

Die Kommentare der DSDS-Kandidaten im Netz lassen die Gerüchteküche brodeln.

DSDS-Kandidaten flirten bei Instagram: „Woher kommen die süßen Worte?“

Treten diese Zwei noch in die Fußstapfen von Pietro Lombardi und Sarah Engels? Die beiden lernten sich 2011 in der RTL-Show kennen und lieben – und landeten am Ende sogar gemeinsam im Finale.

Gut möglich, dass auch Tina Umbricht und Din Omerhodzic dieses Ziel anstreben. Kurz vor der Ausstrahlung des Recall-Finales am Samstagabend schicken sich die RTL-Kandidaten rote Herzen und Flammen-Emojis.

Bei den DSDS-Kandidaten Din (l.) und Tina (r.) scheint es zu knistern. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Unter Tinas Instagram-Ankündigung zum Recall-Finale kommentiert Din: „Nie gewusst, dass man so viel Power in 1 Paar und 70 packen kann.“ Gemeint ist damit wohl die Größe der attraktiven Sängerin. Tina reagiert ganz verlegen und antwortet ihm: „Oha, woher kommen jetzt die süßen Worte?“

----------------------------------------

DSDS 2022: Diese Kandidaten sind noch dabei

Dominik Simmen (23 Jahre alt)

Melissa Mantzoukis (18)

Tina Umbricht (23)

Amber van den Elzen (20)

Gianni Laffontien (17)

Mechito (30)

Melissa Turan (24)

Din Omerhodzic (24)

Emine Knapczyk (19)

Harry Marcello Laffontien (21)

Domenico Tarantino (24)

Abigail „Abi“ Campos (18)

----------------------------------------

Din turtelte kürzlich noch mit einer anderen DSDS-Teilnehmerin

Ob da vielleicht mehr zwischen der 23-jährigen Schweizerin und dem 24-jährigen Frankfurter läuft? Undenkbar ist es nicht. Allerdings hat Din gerade erst mit einer anderen Teilnehmerin angebändelt.

Mit Emine Knapczyk landete Din schon im Bett. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Während des Recalls wurde er halbnackt kuschelnd mit der 19-jährigen Emine Knapczyk im Bett erwischt. Als die RTL-Kamera sie erwischte, reagierte Din sichtlich aufgeregt und schlug sogar mit seiner Faust gegen die Wand. Diese Szene war offenbar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

----------------------------------------

Mehr zu DSDS 2022:

----------------------------------------

Wer es von ihnen schließlich in die DSDS-Liveshows geschafft hat und ob Din und Tina noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen werden, erfahren die Fans am Samstagabend (9. April) ab 20.15 Uhr bei RTL.