„Dschungelcamp“: Zuschauern platzt der Kragen – „Kein Bock mehr, bin raus“

Endspurt im „Dschungelcamp“!

13 Tage liegen mittlerweile hinter den Campern. 13 Tage voller Hunger, harter Prüfungen, und der ein oder anderen Streiterei. Die anfänglich so gute Stimmung unter den Campern droht immer häufiger umzuschlagen. Verhärtete Fronten gibt es vor allem zwischen Gigi und Claudia. Und jetzt musste auch noch Gigis Bezugsperson Cecilia das Camp verlassen. Eine Entscheidung, die nicht nur bei Gigi für Unverständnis sorgt. Vor allem nach dem Bolo-Zoff.

„Dschungelcamp“: Bolo-Gate sorgt für Camp-Frust!

Es musste ja soweit kommen. Eine kurze Zeit lang war die Bolo-Lüge Claudias und Djamilas Geheimnis. Doch Sonja Zietlow und Jan Köppen ließen die Bolo-Bombe bei ihrem Besuch am Lagerfeuer mehr oder weniger platzen. Wir erinnern uns kurz zurück: Gigi und Cosimo hatten sich bei ihrer Schatzsuche gegen die vier Eier fürs Team entschieden und sich stattdessen zu zweit eine Pizza gegönnt, die RTL ihnen angeboten hatte.

Eine Entscheidung, mit der beide nicht hinterm Berg hielten, die aber für viel Unmut im Camp sorgte! Anlass genug für Claudia und Djamila, den beiden eins auszuwischen. Als die beiden Frauen von ihrer Schatzsuche zurückkamen, tischten sie den anderen Campern kurzerhand die Bolo-Lüge auf. RTL hätte ihnen Bolognese angeboten – wenn sie den Schatz fürs Team zurückgelassen hätten. Das hätten sie natürlich sofort ausgeschlagen. Die Crux: Es gab niemals eine Bolognese.

Bei ihr spalten sich die Gemüter der Zuschauer: Claudia Effenberg! Foto: RTL+

„Dschungelcamp“: Bolo-Lüge hat Folgen

Doch Claudia sah sich nicht dazu veranlasst, die Lüge irgendwann aufzuklären. Da hatte Djamila vor Cosimo aber schon ein Geständnis abgelegt. Zeit also für Jan und Sonja, die Bolo-Bombe an einem Verkündungsabend am Lagerfeuer platzen zu lassen. Und die hatte es in sich!

Die Stimmung im Camp kippte richtig. Im Mittelpunkt: Claudia und Gigi. Letzter wünscht sich von nun an, dass er und Claudia nur noch das Nötigste miteinander bereden und sich ansonsten aus dem Weg gehen. Doch nicht nur Gigi scheint die Nase voll zu haben von Claudia. Auch einige Zuschauer würden Claudia Effenberg nicht mehr gerne im Camp sehen.

„Dschungelcamp“-Zuschauer können DAS nicht nachvollziehen

Ihrem Unmut machen sie unter einem neuen „Dschungelcamp“-Post bei Instagram Luft. Dort hat RTL ein Bild von Cecilia geteilt mit dem obligatorischen „Raus“-Stempel. Denn sie musste das Camp am Mittwochabend (25. Januar) verlassen. Eine Entscheidung, die viele Zuschauer scheinbar nicht verstehen können. Selbst einige Promis schalten sich unter dem Beitrag ein.

Ex-Bachelor Andre Mangold schreibt beispielsweise: „Oh noooo zu früh!!! Nach der heutigen Folge hätte ich zu 100% auf Claudia getippt!!!“. Und damit ist er nicht allein. „Kein Bock mehr, ich bin raus“, verkündet jemand anderes. „Kann doch nicht wahr sein, dass Claudia noch drin ist“, schaltet sich noch jemand ein.

Doch scheinbar gibt es immer noch eine Menge Zuschauer, die nicht dieser Meinung sind. Schließlich sind sie es, die Abend für Abend für Claudia Effenberg anrufen und dafür sorgen, dass sie im Camp bleiben darf.