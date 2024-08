Traurige Überraschung im „Dschungelcamp“ – das gab es noch nie

Nicht mehr lange und ganz Deutschland wird endlich erfahren, wer das Dschungelcamp der Legenden gewonnen hat. Seit zwei Wochen verfolgen die RTL-Zuschauer, wie sich die Camper im südafrikanischen Dschungel schlagen.

Dabei jagte in der Sommer-Staffel eine Überraschung die nächste. Doch eine dieser unerwarteten Wendungen, gab es im Dschungelcamp in den letzten 20 Jahren noch nie. Die Fans müssen ganz stark sein.

Dschungelcamp ohne IHN!

Neben Moderatorin Sonja Zietlow gehört auch Dr. Bob mittlerweile zum Inventar der RTL-Sendung. Hunderte Male erklärte der Show-Arzt die Regeln der Prüfungen und half den Stars in der Not. Doch in der Jubiläums-Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ kommt es zur traurigen Premiere.

Zum ersten Mal in der Geschichte des Dschungelcamps fällt Dr. Bob aus! Aufgrund einer Erkrankung muss ausgerechnet Jan Köppen an Tag 14 für ihn einspringen und den Promis die Regeln der Prüfung erklären. Doch es kommt noch dicker für die Fans der Kult-Sendung.

Dschungelcamp: Hiobsbotschaft nimmt kein Ende

Wer dachte, dass Dr. Bob nur an einem Tag flach liegt, der irrt sich leider. Auch an Tag 15 mimt Jan Köppen den Dschungel-Arzt und vertritt seinen Kollegen notbedingt. Allerdings gibt es auch einen Lichtblick für die RTL-Zuschauer.

Zum Halbfinale, welches am Samstagabend (31. August) im TV-Programm von RTL zu sehen sein wird, ist er wieder in seiner üblichen Rolle als Dschungel-Arzt zu sehen. Was ein Glück!

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.