„Dschungelcamp“: Thorsten Legat teilt aus – „Dann kriegt er aufs Maul“

Ex-Fußballprofi Thorsten Legat (55) hat es wieder getan – er hat für ordentlich „Kasalla“ gesorgt! Nach seinem emotionalen Aus im „Dschungelcamp“ der Legenden spricht der 55-Jährige nun Klartext über seine Mitstreiter, insbesondere über den 25-jährigen Gigi Birofio (25).

Mit großen Ambitionen und dem festen Willen zu gewinnen, startete Legat in das Abenteuer. Doch nach einer verlorenen Prüfung war Schluss – und die Tränen flossen. „Wenn ich ehrlich bin, trauere ich noch nach“, gesteht Legat der Nachrichtenagentur „spot on news“. Schließlich ist für ihn das „Dschungelcamp“ mehr als nur eine Show, es ist wie eine Familie.

„Dschungelcamp“: Thorsten Legat findet: „Gigi ist eine Kaulquappe“

Doch nicht jeder im Camp teilte seine Einstellung. Besonders Gigi, der hinter Legats Rücken lästerte, sorgt für Unmut. „Er ist ein kleiner naiver Junge, der manchmal raushaut, ohne zu wissen, was er sagt“, so Legat und fährt fort: „Er will auf seine Art polarisieren. Er muss aber wissen: Wenn er eine große Klappe hat, wird die auch manchmal gestopft. Seine Art und Weise ist irgendwann mal ausgelutscht.“

„Für mich ist er eine Kaulquappe.“ Legat sieht in Gigi jemanden, der noch viel lernen muss. „Er muss zusehen, dass er ein bisschen reift und erwachsen wird. Irgendwann trifft er auf den Falschen – nicht mich – und dann kriegt er aufs Maul wie beim „Fame Fighting.“

Doch trotz der scharfen Worte hat Legat auch Zuneigung für den jungen Mitstreiter.

„Ich liebe ihn, ich mag ihn gern, aber er sollte sich mal gewissenhafter ausdrücken und Respekt gegenüber dem Menschen zeigen, der ein paar Jahre älter ist“, so Legat abschließend.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.