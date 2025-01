„Dschungelcamp“-Star Twenty4Tim kommt bei Frage ins Straucheln – „Niemals darüber reden“

Seit dem Lockdown 2020 hat sich Influencer Twenty4Tim mit humorvollen Clips und kreativen Beiträgen auf Instagram und TikTok eine riesige Fan-Gemeinde aufgebaut. Spätestens nach seiner Teilnahme bei „Dschungelcamp“ kennt ihn jeder.

Während die neue Staffel bereits in den Startlöchern steht, verfolgt der 24-Jährige das RTL-Spektakel diesmal von der heimischen Couch aus. Und genau dort geriet Twenty4Tim nun ins Schwitzen, als ihm unangenehme Fragen gestellt wurden – Momente, die selbst den wortgewandten Star ins Straucheln brachten.

„Dschungelcamp“-Star: Es bleibt unter Verschluss

Twenty4Tim zählt auf Instagram 3,3 Millionen Follower, die es auch tagtäglich zu unterhalten gilt. Egal ob mit Prank-Videos, Einblicken aus seinem Leben oder der Weg zum Traumkörper – der Influencer weiß, wie man die Fans bei der Stange hält. Doch jetzt ist selbst der „Dschungelcamp“-Star mal für eine Sekunde sprachlos.

In einem Video soll er unangenehme Fragen beantworten. Darunter auch, ob er wirklich 500.000 Euro für seine damalige Teilnahme in der RTL-Show erhielt. Doch bekanntlich halten die Stars aufgrund strenger Klauseln ihre Gage unter Verschluss. Auch Twenty4Tim muss sich dieser Regel beugen und kann nur so viel verraten: „Ich würde niemals darüber reden.“

„Dschungelcamp“-Star packt aus

Und es kommt noch dicker! Auch auf die mögliche Schwangerschaft von „Dschungelcamp“-Kollegin Kim Virginia wird Twenty4Tim angesprochen. „Ich glaube, dass ich mir darüber kein Urteil erlauben sollte“, reagiert er sichtlich nüchtern. Dann wird es auch noch richtig intim! Denn der Influencer plaudert über vergangene Beziehungen aus dem Nähkästchen.

Auf die Frage, ob er schonmal etwas mit einer bekannten Person hatte, antwortet Twenty4Tim nach kurzem Zögern: „Ich hatte schonmal was mit einem Fußballer.“ Wer der Glückliche war, bleibt für die Fans allerdings ein Geheimnis.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bei dieser Fragerunde darf man gespannt sein, welche Geschichten der „Dschungelcamp“-Star in Zukunft noch aus dem Hut zaubert!