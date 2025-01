„Dschungelcamp“-Star Julian F.M. Stoeckel wütend: „Es ist so abartig“

Durch seine schillernde Persönlichkeit hat er sich längst in der Promiwelt etabliert. Spätestens seit seiner Teilnahme an der achten Staffel des „Dschungelcamps“ im Jahr 2014 kennt jeder seinen Namen: Julian F.M. Stoeckel.

Der Berliner Entertainer, der damals den neunten Platz belegte, hat sich auch nach seiner Zeit in der australischen Wildnis erfolgreich in der Öffentlichkeit behauptet. Nun macht der TV-Star auf Instagram von sich reden – und lässt dort ordentlich Dampf ab.

„Dschungelcamp“-Star geht auf Barrikaden

Julian F.M. Stoeckel ist in vielen TV-Formaten ein gern gesehener Gast. Doch auch auf Social Media glänzt er mit seiner Präsenz. Stolze 119.000 Fans folgen ihm und erhaschen so einen Einblick in das Leben des „Dschungelcamp“-Stars.

Aktuell lenkt der TV-Liebling die Aufmerksamkeit allerdings auf ein trauriges Thema: Eine 94-jährige Dame muss nach 70 Jahren aus ihrer Wohnung ausziehen. Der Grund: Der Vermieter meldet Eigenbedarf an. Der Schauspieler und Entertainer teilt dazu einen Zeitungsartikel, der den Fall beschreibt, und machte seinem Unmut in einem emotionalen Post Luft.

„Dschungelcamp“-Star: Fans reagieren deutlich

„Es ist so abartig, was zurzeit in unserer Welt passiert! Gibt es überhaupt noch guten Stil, Empathie, Nächstenliebe? Oder geht es jetzt nur noch Zahn um Zahn, schneller, weiter, schöner, jünger, erfolgreicher und REICHER. Wo führt uns diese Energie eigentlich hin?“, schreibt Stoeckel.

Die Reaktionen seiner Follower lassen nicht lange auf sich warten. Viele teilen seine Entrüstung und kommentieren zustimmend. „Leider ja, bestes Deutschland aller Zeiten“ oder „Ich hoffe, das liest jemand, der dieser Frau helfen kann. Ein guter Anwalt kann da bestimmt einiges ausrichten“, lauten nur einige der Stimmen.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die Aufmerksamkeit, die der Fall durch den „Dschungelcamp“-Star erhalten hat, auch tätige Hilfe nach sich zieht. Ein Happy End wäre schließlich für die 94-jährige Frau ein erfreulicher Lichtblick.