„Dschungelcamp“: Neuer Name im Umlauf – sie ist keine Unbekannte

Bald ertönen wieder die altbekannten Worte aus der australischen Wildnis: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Doch nicht nur laufen vor Ort schon die Planungen für das RTL-„Dschungelcamp“ auf Hochtouren, auch die Gerüchteküche um mögliche Kandidaten brodelt ordentlich. Aktuell stehen bereits die prominenten Namen Lilly Becker, Yeliz Koc, Timur Ülker und Nina Bott im Raum.

Spekulationen um Teilnehmerin Nummer fünf lassen nicht lange auf sich warten.

„Dschungelcamp“: Ist SIE Kandidatin Nummer fünf?

Kakerlaken, herausfordernde Prüfungen und Essen, was einem so schnell wieder hochkommt, wie man es verspeist hat – all das zeichnet das RTL-„Dschungelcamp“ seit Jahren aus und könnte für eine Promi-Dame bald Realität werden. Laut „Bild“-Kreisen soll keine Geringere als Musikerin Edith Stehfest in das australische Camp einziehen.

Besser ist sie bekannt als Ehefrau von Eric Stehfest, Schauspieler und ehemaliger „GZSZ“-Star. Das Paar betritt im Reality-TV kein Neuland. Erst 2023 nahmen sie am „Sommerhaus der Stars“ teil. Eric selbst zog vor zwei Jahren ins „Dschungelcamp“ ein, wurde Vizekönig.

Doch bei Familie Stehfest kriselte es noch bis vor kurzem – nicht zuletzt wegen der Gesundheit von Ediths Ehemann.

Schwierige Zeiten für Ex-„Dschungelcamp“-Star

Kurz vor seinem geplanten Auftritt beim „Fame Fighting“ musste Ex-„GZSZ“-Star Eric Stehfest überraschend die Reißleine ziehen: Er sagte seine Teilnahme am Boxevent kurzfristig ab. Momentan soll das Paar getrennt leben.

Eric und Edith Stehfest verbindet eine bewegte gemeinsame Vergangenheit: Sie lernten sich 2014 kennen, als Edith noch drogenabhängig war. Eric, der selbst seine ehemalige Drogensucht überwunden hatte, half ihr, diesen Weg hinter sich zu lassen. Edith schaffte den Entzug – ein Wendepunkt für beide. 2015 heirateten sie, ein Jahr später kam ihr Sohn Aaron zur Welt.

Ob das Paar nun erneut vor einer schweren Prüfung steht? Spätestens im Januar wird Gewissheit herrschen.