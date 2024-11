„Dschungelcamp“: Neuer Name kursiert – er lautet Anna-Carina Woitschack

Nach Lilly Becker und weiteren TV-Sternchen kursiert nun der nächste Promi-Name fürs „Dschungelcamp“ 2025. Es ist Anna-Carina Woitschack! Die Ex von Stefan Mross soll laut Informationen der „Bild“ ebenfalls an dem RTL-Format teilnehmen.

Noch haben sich weder die Sängerin noch der Sender zu dem Gerücht geäußert.

„Dschungelcamp“: Nächste Kandidatin enthüllt?

Ab dem 24. Januar ist es so weit, dann heißt es wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Noch ist also etwas Zeit, bis das „Dschungelcamp“ mit all seinen Ekel-Prüfungen zurück ist. Genügend Zeit, um die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln zu bringen.

Nachdem „Bild“ zunächst enthüllt hatte, dass Yeliz Koc eine der Kandidatinnen sein soll, ließ die Zeitung nun die nächste Bombe platzen. Demnach soll auch Anna-Carina Woitschack in den Dschungel ziehen.

Woitschack soll angeblich planen, auszupacken

Und sie soll angeblich auch schon einen Plan haben, was sie während ihres Aufenthalts in Down Under alles erzählen will. Angeblich soll Woitschack vorhaben, über den wahren Grund der Trennung mit Stefan Mross auszupacken. Sie soll zudem mit dem Gedanken spielen, auszuplaudern, warum zwei Jahre nach der Trennung die Scheidung immer noch nicht durch ist.

Sollte all das wirklich stimmen, dürften Stefan Mross ungewisse Wochen mit der neuen „Dschungelcamp“-Staffel bevorstehen. Wochen, in denen er bangen muss, was seine Ex öffentlich macht.

Noch steht allerdings eine ganz andere Frage im Raum, nämlich die, ob das Gerücht tatsächlich stimmt und Anna-Carina Woitschack ins „Dschungelcamp“ zieht. Bis diese Frage nicht geklärt ist, dürfte auch Stefan Mross aufatmen können.