RTL gibt „Dschungelcamp“-Start bekannt: Fan-Traum wird wahr

Es ist jedes Jahr aufs Neue DAS Highlight im TV-Kalender: Das „Dschungelcamp“ oder auch „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Die Kandidatinnen und Kandidaten sind bislang noch streng geheim. Doch zumindest das Startdatum hat RTL nun verraten.

Und das ist durchaus eine Überraschung. Beginnt das „Dschungelcamp“ in diesem Jahr doch recht spät. Erst am 24. Januar 2025 werden die zwölf Stars in den australischen Dschungel ziehen.

RTL holt das „Dschungelcamp“ in die Primetime

Und dazu gibt es noch eine weitere Überraschung. Scheinbar war das Legenden-Dschungelcamp, das RTL im Sommer dieses Jahres ausgestrahlt hatte, so etwas wie eine Vorbildfunktion. Demnach wird das „Dschungelcamp“ in diesem Jahr täglich um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Ellenlanges Aufbleiben ist also in diesem Jahr Geschichte. Das freut auch die Fans.

„Yes, zur Primetime. Ich freue mich schon“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren bei Instagram. Oder: „Jawoll! Dann schlafe ich vielleicht nicht immer schon vorher ein.“

Wer in diesem Jahr einzieht? Bislang hüllt sich RTL in Schweigen. Vier Namen jedoch sind schon vorab durchgesickert. So berichtete die BILD, dass Reality-Star Yeliz Koc, sowie die GZSZ-Legenden Nina Bott und Timur Ülker einziehen sollen.

Wer zieht ins „Dschungelcamp“?

Am Donnerstag legte dann die „Bunte“ nach, berichtete exklusiv, dass Lilly Becker, die Ex-Frau von Boris Becker ebenfalls ins Camp einziehen könnte. Für spannende Spekulationen ist also schon mal ausreichend gesorgt. Jetzt muss RTL nur noch nachlegen und auch die wahren Namen veröffentlichen.

Denn klar ist bislang nur: Neben den zwölf Kandidaten sind auch in diesem Jahr wieder die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen in Australien am Start. Wir sind und bleiben also gespannt. Spätestens am 24. Januar 2025 um 20.15 Uhr haben wir Gewissheit.