ESC: RTL teilt Spoiler für den deutschen Vorentscheid – tritt diesmal ein 83-Jähriger für uns an?

In weniger als einem halben Jahr ist es endlich so weit und der alljährliche ESC (Eurovision Song Contest) geht in die nächste Runde. In der Zeit vom 13. bis 17. Mai 2025 soll das große Showspektakel in der St. Jakobshalle in Basel stattfinden. Nachdem im vergangenen Jahr der Schweizer Sänger Nemo mit seinem Song „The Code“ den Wettbewerb für sich entscheiden konnte, versucht Deutschland im kommenden Jahr wieder einmal den Siegerpokal mit nach Hause zu nehmen.

Wer für uns im nächsten Jahr auf der Bühne steht, wird im Rahmen eines deutschen Vorentscheids festgelegt. Auch dieses Mal wird Stefan Raab wieder seine Finger im Spiel haben und eine hoffentlich wohlüberlegte Entscheidung treffen. Nun verkündet RTL Neuigkeiten, die ESC-Fans sicherlich in helle Aufregung versetzen werden.

ESC-Fans dürfen sich freuen

Auch im kommenden Jahr hofft Deutschland wieder auf möglichst viele Punkte beim großen ESC in Basel. Wie RTL nun auf dem offiziellen Instagram-Profil verkündet, ist die Bewerbungsfrist für den deutschen Vorentscheid beendet. Für „Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?“ konnten sich in den vergangenen Wochen talentierte Musiker bewerben und müssen nun in wenigen Monaten gegeneinander antreten.

Der Sender verkündet, dass es in diesem Jahr den größten Bewerberansturm seit 2010 gegeben hat. Insgesamt 3.281 Musik-Acts wollen im kommenden Jahr für Deutschland antreten. Der Vorentscheid wird von Stefan Raab, RTL und der ARD umgesetzt. Mit einem Instagram-Beitrag verrät RTL nun bereits erste Spoiler. Demnach hat sich in diesem Jahr der älteste Kandidat jemals beworben, der Mann ist 83 Jahre alt. Doch damit nicht genug…

Auch zahlreiche Bands wollen am großen ESC im kommenden Jahr teilnehmen. Die Fernsehzuschauer werden den Entscheidungsprozess live miterleben können. Am 14., 15. und 22. Februar 2025 zeigt RTL die ersten Runden und am 1. März präsentiert die ARD das große Finale des Vorentscheids. Alle Shows werden von der TV-Legende Barbara Schöneberger moderiert.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post von RTL wird deutlich, dass sich die Zuschauer jetzt schon auf den großen Vorentscheid freuen. Welcher Musiker Deutschland im Endeffekt vertreten darf, kann bis zum großen Finale im März lediglich spekuliert werden.