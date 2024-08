„Dschungelcamp“: „In meinem Vertrag steht …“ – Elena Miras enthüllt irre Klausel

Bald ist es endlich so weit, das „Dschungelcamp“ feiert Geburtstag und bekommt von RTL – quasi als Geschenk – eine Sommerstaffel spendiert. Ab dem 16. August zeigt der Kölner Sender das „Sommer-Dschungelcamp“. Und es wird eine besondere Staffel. So ziehen die 13 Stars nicht etwa in den australischen, sondern in den südafrikanischen Dschungel. Dazu kommt, dass alle Protagonisten schon einmal im Dschungel waren. Echte Profis also. Eine davon ist Elena Miras.

Und die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin aus dem Jahr 2020 enthüllte schon kurz vor dem Start ein Detail aus ihrem Vertrag. So habe sie sich fest vorgenommen, in diesem Jahr nicht mehr wegen einer Trinkflasche zu diskutieren. Wir erinnern uns: Im „Dschungelcamp 2020 hatte GZSZ-Star Raul Richter versehentlich die Trinkflasche von Elena Miras mit in eine Dschungelprüfung genommen.

Elena Miras zieht ins „Dschungelcamp“

Das hatte die heute 32-Jährige so sehr aufgeregt, dass sie sich tierisch aufregte und mit gleich mehreren Mit-Campern in Streit geriet. Das soll dieses Mal nicht passieren. Und damit eben genau das nicht passiert, hat sich Elena etwas in den Vertrag schreiben lassen, wie sie auf der Instagram-Seite von „Ich bin ein Star“ verriet.

„Ich werde auf keinen Fall wegen einer Flasche diskutieren, denn deswegen bin ich nach Hause gegangen vor vier Jahren, weil ich meine Flasche haben wollte“, so Elena. Dieses Mal ist sie da großzügiger. „Jeder kann meine Flasche nehmen, denn in meinem Vertrag steht drin: Ich bekomme noch mal eine Flasche, wenn jemand meine Flasche nimmt.“

Na, so ein Glück. Schließlich verspricht die Teilnahme von Elena Miras schon jetzt allerbeste Unterhaltung. Und auf den Spruch „Wo ist die Fairness geblieben? Wo?“ freuen sich die „Dschungelcamp“-Fans sicherlich genauso wie auf den legendären Ausruf „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“.