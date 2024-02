„Dschungelcamp“: Sex im Camp? Leyla enthüllt – „Das würde ich nie machen“

Für zwei Promis bricht am Freitag die letzte Nacht im Dschungelcamp an, denn am Samstag (3. Februar) müssen gleich zwei Kandidaten das Camp verlassen. Nach Kims Rauswurf dürfte Leyla eigentlich freie Bahn bei Love-Interest Mike haben, aber irgendwie geht das nicht voran.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidat Mike Heiter +++

Warum hat Mike sie immer noch nicht geküsst? Vorm Zu-Bett-Gehen kommt es zum Deep Talk zwischen Leyla und Fabio, den sie auf Mike angesetzt hat: „Hast du mit ihm geredet?“, fragt sie ihn neugierig.

„Dschungelcamp“ – Fabio überzeugt: „Mike spielt keine Spielchen“

„Ich würde gern in seinen Kopf reinschauen, um mal zu wissen, was da so rumschwirrt“, sagt sie. „Es kann schon sein, dass er vorsichtiger ist, wenn er Frauen kennenlernt, vor allem in einer Show.“ Mike sei so verschlossen wie eine Miesmuschel, erklärt Fabio. Er denke nicht, dass Mike Spielchen mit Leyla spielt oder sie fallen lassen würde wie eine heiße Kartoffel.

+++ „Dschungelcamp“-Star bereits verknallt? – „Werde schüchterner“ +++

Fabio fände es ganz natürlich, wenn die beiden sich im „Dschungelcamp“ näherkommen würden: „Weißt du, wenn man sich gern hat, ist es doch in Ordnung, sich mal einen Schmatzer oder einen Bussi zu geben. Wenn er es halt ernst meint. Er hat vielleicht Angst dich zu küssen, wegen den Zuschauern. Wenn du hier größere Dinge vorhast, geht das auch, aber man muss das mögen…“ Größere Dinge?

Leyla mit offener Sex-Beichte: „Das würde ich hier nie machen“

Leyla muss lächeln: „Ach, Bumsen? Das würde ich hier nie machen.“ Fabio: „Ich sag nur, man muss das mögen vom Hygiene-Ding her. Aber so ein Bussi geben, ist doch schön. Wer kann denn einen Kuss verachten? Mach dir keinen Kopf.“

Doch das fällt der 27-jährigen nicht leicht. Leyla fragt sich im Dschungeltelefon, was Mike überhaupt von ihr wolle. Sie möchte zu gern wissen, ob er ernsthaft an ihr interessiert ist: „Was ist Sache? Ich kann den Boy nicht einschätzen.“

+++ Dschungelcamp – Kim Virginias Ex erklärt: „Sie hat zwei Persönlichkeiten“ +++

Dann kommt Mike vom dem Zähneputzen und verscheucht Fabio vom Feldbett. „Ich will mich jetzt hier hinlegen“, so Mike. Nur in Unterwäsche bekleidet schlüpfen Leyla und Mike gemeinsam in einen Schlafsack und kuscheln in Löffelchen-Position. Ausgerechnet auf Kims ehemaliger Pritsche! Fabio hat das beobachtet und ruft den beiden grinsend zu: „Sieht aber bequem aus!“ Ob es zum Kuss kommt oder vielleicht sogar mehr, bleibt offen.