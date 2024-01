Dschungelcamp-Promis lästern über Kim Virginia – Ex-Freund erklärt: „Sie hat zwei Persönlichkeiten“

Bei Fans und bei Promis geht die Diskussion um die Dschungelcamp-Bewohner hoch her. Angela Finger-Erben und Olivia Jones begrüßen in „Ich bin ein Star – Die Stunde danach“ live im Kölner Studio täglich Experten, um den Tag im Dschungel Revue passieren zu lassen.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Kim Virginia Hartung +++

Heute dabei: Die Ex-Dschungelcamper Jolina Mennen und Erik Stehfest, Ex-Miss Germany Yvonne Wölke sowie Dauergast Julian F.M. Stöckel, der sich als „Dschungelkleber“ in der täglichen Nachbesprechung auf seinem Stuhl „festgesetzt“ hat.

Dschungelcamp: Zickenkrieg zwischen Kim und Leyla

Nach dem Ausstieg von Cora Schumacher kennen die meisten Dschungelfans in der Nacht von Donnerstag (25. Januar 2024) auf Freitag nur ein Thema: Den Bitchfight zwischen Kim Virginia und Leyla Lahouar. An Tag 7 musste Kim mit ansehen, wir ihr Ex Mike im Wasser einen erfolgreichen Annäherungsversuch bei Reality-Sternchen Leyla startete.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar +++

Läuft da was? Das Kopfkino bei Kim ist jedenfalls an, bei ihr brannten sämtliche Leitungen durch und im Camp ging sie verbal auf Leyla los (mehr dazu hier). Aufklären soll Martini Teezy, der von RTL live zugeschaltet wird.

Ex-Freund von Kim Virginia: „Sie hat zwei Persönlichkeiten“

Der Realitystar, der mit beiden Frauen mal zusammen war, erklärt: „Es gibt zwei Persönlichkeiten bei Kim. Sie kann sehr lustig, empathisch und cool sein. Aber wenn sie Kim Virginia ist, versteht man sie nicht…Wenn sie einfach mal sagen würde, was sie möchte, dann würde sie jeder im Camp verstehen.“ Olivia Jones zeigt sogar ein wenig Verständnis für Kims Eifersucht, schließlich habe Leyla sich ziemlich an Mike festgekrallt – um nicht zu sagen „festgesaugt“ – da war doch klar, dass Kim explodiere.

Noch mehr Promis:

Die Online-Abstimmung bei den Dschungelfans dazu fällt eindeutig aus: 60% sind der Meinung, Kim verhalte sich absolut respektlos. Erik Stehfest und Yvonne Wölke teilen noch einen anderen Gedanken: Vielleicht läuft alles auf einen Dreier hinaus. Yvonne Wölke kann sich das auch gut vorstellen: „Die beiden haben sie ja schon einmal den Freund geteilt. Jetzt teilen sie sich vielleicht auch den Mike Heiter.“ Olivia Jones widerspricht: „Aber an dem ist doch sowieso nicht soviel dran, den kann man sich nicht auch noch teilen“, meint sie zur allgemeinen Belustigung.