RTL-Star Kim Virginia in Unfall verwickelt – plötzlich ging alles ganz schnell

RTL-Star und ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin Kim Virginia Hartung hat vor wenigen Wochen einen kühnen Schritt gewagt und ist nach Dubai ausgewandert. Dort beginnt sie nun ein neues Leben und teilt ihre Erfahrungen auf Instagram mit ihren Followern.

Doch nicht alles läuft reibungslos in der neuen Heimat. In ihrer jüngsten Story berichtete Kim von einem beunruhigenden Vorfall: Ihr Fahrer verursachte einen Autounfall!

RTL-Star Kim Virginia zeigt sich entsetzt

„Ich bin so schockiert, wir haben gerade einfach einen Unfall gebaut. Wir sind einfach gegen das Auto geknallt, aber komplettes Brett!“, erzählte sie aufgelöst in ihrer Instagram-Story. Das Auto prallte gegen ein anderes, wobei Kim sich den Kopf stieß. „Und jetzt kommt’s! Warum? Weil er in sein Handy geschaut hat, der hat da rumgedaddelt“, regte sich die Reality-Tv-Beauty auf. Glücklicherweise gab es keine Verletzten beim Unfall.

Erst kürzlich hatte Kim ihre neue Wohnung in Dubai vorgestellt, ein luxuriöses Penthouse mit atemberaubendem Blick über die Stadt. Meterhohe Decken und ein großer Balkon machen ihre neue Bleibe zu einem wahren Traum. „Wie schnell ging das denn bitte, oder? Hier passiert alles Schlag auf Schlag. Komme irgendwie gar nicht mehr mit, aber bin gleichzeitig superhappy“, schwärmte sie.

Dabei ist Kim nicht die erste deutsche Influencerin, die von Dubai angezogen wird.

Die steuerlichen Vorteile und der hohe Sicherheitsgrad der Stadt haben bereits andere deutsche Stars wie Fata Hasanović, Fiona Erdmann, Lisa Marie Straube, und ihren Freund Furkan Akkaya dorthin gelockt.