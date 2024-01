Dschungelcamp: Mädels-Streit eskaliert komplett – Fans werden deutlich! „Respektlos“

Im Dschungelcamp ist offiziell Schluss mit lustig. An Tag 7 kommt es am Lagerfeuer zum ersten handfesten Streit, bei dem es unter die Gürtellinie geht. Die Situation zwischen den Kandidatinnen Leyla und Kim Virginia eskaliert komplett. Die RTL-Zuschauer sitzen fassungslos vor den Bildschirmen und finden bei diesen Szenen deutliche Worte.

Dschungelcamp: Kim Virginia und Leyla geraten heftig aneinander

Der Grund des Streits heißt Mike Heiter. Genauer gesagt, die Annäherung zwischen ihm und Leyla im Weiher. Die hat seiner Ex Kim Virginia nämlich überhaupt nicht gefallen. Nachdem sie die intimen Szenen mit ansehen musste, rastet sie komplett aus und konfrontiert ihre Mitcamperin vor versammelter Mannschaft am Lagerfeuer.

„Ein ganz komisches Weib, respektlos. Ekelhafte Leute hier“, sagt Kim Virginia lauthals. Leyla bekommt das mit und wettert zurück: „Wie du dich verhältst, ist peinlich, einfach peinlich.“ „Girl, du bist einfach in einem Konkurrenzkampf hier mit mir!“, lautet die Antwort. Leyla: „DU bist in einem Konkurrenzkampf. Du rastest aus, wenn ich neben ihm auf dem Boden sitze!“ Die Beschimpfungen fliegen hin und her – Szenen, die die Zuschauer zutiefst schockieren.

Dschungelcamp-Zuschauer mit deutlicher Meinung

Bei den Streiterein zwischen den beiden Reality-Sternchen ergreifen die Zuschauer ganz schnell Partei. In den sozialen Netzwerken kristallisieren sich die zwei Lager deutlich heraus:

„Leyla sollte versuchen, gar nicht erst auf Kim einzugehen, weil genau das will sie ja. Einfach links liegen lassen und fertig.“

„Ich muss fairerweise sagen, dass ich Kim in kleinen Teilen sogar verstehen kann. Tut mir leid!“

„Kim ist so lächerlich, ich kann nicht mehr.“

„Kim braucht keinen Schamanen, da hilft nur noch ein Exorzist. Sowas respektloses habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ekelhaft.“

„Ich find Kim zwar nervig, aber ich verstehe ihren Punkt. Man merkt ja, dass die noch an Mike hängt und Leyla weiß das auch und macht trotzdem sowas.“

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp seit dem 19. Januar im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.