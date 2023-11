„Promi-Büßen“: Eklat zwischen Yvonne Woelke und Iris Klein! „Sie braucht einen Exorzisten“

Das lange Warten hat ein Ende. „Das große Promi Büßen“ geht in die zweite Runde. Auch dieses Jahr trauen sich zahlreiche Prominente in das Format von Moderatorin Olivia Jones, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Über einen Teilnehmer dürften sich die Fans nach der offiziellen Ankündigung wohl besonders gefreut haben: Yvonne Woelke.

Die Schauspielerin stand zuletzt wegen eines vermeintlichen Seitensprungs mit Peter Klein in den Schlagzeilen. Damit hat sie sich vor allem eine Feindin gemacht: Ex-Frau Iris Klein. Über Wochen und Monate bekriegen sich die beiden Frauen vor den Augen der gesamten Instagramcommunity. Beim „Promi Büßen“ kommt es dann zum ersten Aufeinandertreffen der beiden. Und das soll es in sich haben.

„Promi-Büßen“: Yvonne Woelke erwartet böse Überraschung

Im Vieraugengespräch mit Olivia Jones bekommt Yvonne Woelke die Gelegenheit, über alle Vorwürfe zu sprechen, die gegen sie und Peter Klein im Raum stehen. Zunächst stellt sie klar, dass sie keinerlei Schuld an dem Ehe-Aus der Kleins trägt: „Peter hat Iris nicht mit mir betrogen. Wir haben uns einfach gut verstanden. Sie hat es leider falsch verstanden. Somit ist alles in die Öffentlichkeit gegangen, weil sie sehr eifersüchtig ist.“

Prompt kommt Olivia Jones mit einer fetten Überraschung um die Ecke und begrüßt Iris Klein, die über Video dazugeschaltet ist. Es ist die erste öffentliche Aussprache der beiden. Eskalation ist in dieser Situation vorprogrammiert. Schon der erste Satz der Katzenberger-Mutter hat es in sich: „Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet seit einem halben Jahr von nichts anderem als von mir.“

„Promi-Büßen“: Streit eskaliert völlig

Das Gespräch zwischen den beiden Frauen besteht hauptsächlich daraus, dass sie das Gesagte der jeweils anderen als Lüge abtun. Weder Yvonne Woelke noch Iris Klein geben nach und werden im Laufe der Konversation immer lauter. Da ist selbst TV-Profi Olivia Jones überfordert und bricht die Videoschalte irgendwann ab. Doch das letzte Wort zu diesem Thema dürfte noch lange nicht gesprochen worden sein.

„Das große Promi Büßen“ zeigt Prosieben ab dem 9. November 2023 immer donnerstags ab 20.15 Uhr im TV und online im Stream bei Joyn.