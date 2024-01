Dschungelcamp: Sarah Kern raus! Ihre ersten Worte gehen ans Herz – „Ich fühlte mich sehr ungeliebt“

Jetzt kann Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Kern wieder ihre Freiheit in einem schicken Hotel, am Pool und vor allem mit reichlich Essen genießen. Die Modedesignerin wurde als Erstes von den Zuschauern aus dem Camp gewählt. Eine Chance auf die begehrte Dschungelkrone und dier Siegprämie von 100.000 Euro hat sie demnach nicht mehr.

Jetzt tauchen erste Bilder auf, die Sarah Kern kurz nach dem Dschungel-Voting-Ergebnis zeigen. Der Dschungelcamp-Star findet traurige Worte.

Dschungelcamp: Erste Worte von Sarah Kern!

Rund eine Woche lang verbrachte die 56-Jährige ihre Zeit im australischen Busch. In eine Prüfung wurde sie nicht gewählt. Und auch sonst gehörte Sarah eher zu den stilleren Bewohnern, die lediglich mit ein paar Sprüchen über ihre Familie auffiel, den Zuschauern aber offenbar nicht so sehr im Gedächtnis blieb (hier erfährst du mehr >>>).

Im Interview mit RTL wird Sarah beim Thema Rauswurf emotional: „Es kam wie so ein Pfeil in mein Herz. Ich fühlte mich sehr ungeliebt. Aber es ist okay.“ Den Kopf in den australischen Sand stecken möchte sie nun aber nicht. „Ich nehme das jetzt an und ich bin wieder in der Freiheit, mir geht es dementsprechend irgendwie trotzdem sehr gut.“

Warum ausgerechnet sie die Erste sein musste, die die Zuschauer nicht mehr im Dschungelcamp sehen wollten, das kann sie sich nicht erklären, und hat „keine Ahnung“.

Eine Sache, die die ehemalige Dschungel-Bewohnerin jetzt aber unbedingt erst mal machen: duschen. Danach geht es dann ans Telefon, um bei ihrer Stieftochter eine erste Einschätzung zu ihrer Dschungel-Teilnahme einzuholen.

Ihr vorzeitiges Dschungelcamp-Fazit lautet aber schon mal: „Es ist schon krass, da geht man schon an diverse Grenzen. Hunger und dergleichen, das ist schon ne toughe Nummer. Ich werde sicher noch mal stärker aus dieser Nummer rausgehen.“