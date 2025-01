„Dschungelcamp“: Jetzt bekommt ER sein Fett weg – „Bei dem ist immer alles Taktik“

Am Freitag (24. Januar) hieß es endlich wieder „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ Voller Vorfreude begrüßten Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Fernsehzuschauer, die sich bereits seit Wochen auf die 18. Staffel des „Dschungelcamps“ freuen. Auch in diesem Jahr werden ekelerregende Dschungelprüfungen und dramatische zwischenmenschliche Konflikte für beste Fernsehunterhaltung sorgen.

Besonders die Reality-TV-Stars der Staffel sorgen bereits im Vorfeld für Aufregung. „Love Island“-Teilnehmer Maurice Dziwak, Willi Herrens Tochter Alessia, „Love Island“-Kandidatin Yeliz Koc und „Das Sommerhaus der Stars“-Ikone Sam Dylan bereichern die aktuelle Staffel der RTL-Show. Doch besonders Skandalnudel Sam muss nun bereits vor der ersten Folge ganz schön einstecken.

„Dschungelcamp“-Star muss einstecken

In der „Stunde danach” besprechen ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmer und weitere A- bis Z-Promis die Ereignisse der vorangegangenen Folge. Im Anschluss an die erste Episode war Reality-Größe Georgina Fleur zu Gast. In der siebten Staffel der RTL-Show kämpfte sie selbst um die Dschungelkrone, in diesem Jahr bewertet sie die aktuellen Teilnehmer. Besonders ein Kandidat scheint der 34-Jährigen dabei gehörig auf den Senkel zu gehen.

Denn Reality-TV-Kollege Sam Dylan bringt Georgina ganz besonders zur Weißglut. Die 34-Jährige wettert gegen den „Dschungelcamp“-Bewohner: „Ich nehme dem gar nix ab, bei dem ist immer alles Taktik. Das ist hundert Prozent Show!“ Auch Moderatorin Olivia Jones ist sichtlich erstaunt über die harten Worte des Fernsehsternchens. Doch damit nicht genug, denn Georgina holt zu seinem Rundumschlag aus…

Die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin scheint ihre Gefühle nicht im Griff zu haben und wettert drauf los. Georgina beschuldigt Sam Dylan vor laufenden Kameras und behauptet: „Ich glaub dem kein Wort.“ Außerdem ist sie sich sicher: „Ihr kennt das ja, die Masken werden fallen. Das ist ja immer so im Dschungel. (…) Wenn man Sendezeit möchte, ist das, was er macht, genau das, was man machen sollte.“ Das kann Olivia Jones so nicht auf sich sitzen lassen…

Die Moderatorin der „Stunde danach“ merkt indirekt an, dass Georgina während ihrer damaligen Teilnahme ebenfalls Taktik vorgeworfen wurde. Doch das Reality-Sternchen steuert gegen und behauptet: „Aber bei mir ist das ja natürlich. Ich habe ja keine Taktik. Aber es gibt Leute die mich kopieren. (…) Ich bin ja die Legende.“ Bei dieser Aussage stellt sich natürlich die Frage, ob Georgina vielleicht sogar Angst davor hat, dass Sam ihr den Rang ablaufen könnte.

Ob Sam Dylan am Ende die Krone mit nach Hause nehmen kann, bleibt vorerst abzuwarten. Die Fans des „Dschungelcamps“ können sich garantiert auf unterhaltsame Wochen freuen.