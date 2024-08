„Dschungelcamp“: So geht’s nicht weiter – wann greift RTL endlich durch?

So langsam wird es lächerlich. Wir schreiben Tag drei des diesjährigen Sommer-„Dschungelcamp“ und es gab wohl schon jetzt mehr Regelverstöße, als ihn gefühlt allen vorherigen Staffeln zusammen. Gigi schmuggelte Zigaretten in seinen Boxershorts (und wer weiß sonst noch), Giulia Siegel hatte mal ganz entspannt ihr halbes Gewürzregal in kleinen Tütchen mit ins Camp geschmuggelt, und dann gibt es ja auch noch die Regelverstöße, die ganz offen im Camp begangen werden.

Da werden Zigaretten rumgereicht, wie auf Musikfestivals der Shisha-Schlauch, Georgina schläft am hellichten Tag, in Folge drei kippte Frau Siegel Georgina Fleur sogar ihr Babypuder ins Haar (Klare Regel: Die persönlichen „Dschungelcamp“-Gegenstände dürfen nicht geteilt werden). Auf Hinweise von beispielsweise Danni Büchner, dass dies verboten sei, und gegebenenfalls mit Strafen für die ganze Gruppe geahndet werden könne, reagierte Siegel mit Ablehnung. Sie sei schließlich eine erwachsene Frau. Bedeutet: Sie glaubt, sie könne machen, was sie will.

Ständige Regelverstöße im „Dschungelcamp“

Von RTL gibt es bislang noch wenig Gegenwehr. Die Stars mussten zwar ihre Schmuggelware abgeben. Eine großartige Strafe, wie beispielsweise ein kollektiver Zigarettenentzug, vielleicht die Wegnahme der Luxusgegenstände oder gar Betten, wie es in der RTL-Zwei-Show „Kampf der Realitystars“ Gang und Gebe ist, konnten die Zuschauer bislang nichts sehen.

Schade eigentlich, würde das doch noch einmal ordentlich Zunder in die Gruppe bringen. Die Fans jedenfalls würden es Giulia Siegel gönnen. „Siegel ist die Nächste, die fliegt. Ständig Regelverstöße“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Giulia ist so intellektuell, versteht aber die Regeln leider nicht.“

Eine andere Zuschauerin ergänzt: „Siegel nervt nur noch. Grauenvolles Verhalten.“ Während andere schreiben: „Gibt es denn nun keine Strafe für die Regelverstöße?“ und „Normalerweise müsste es dafür eine Strafe geben.“