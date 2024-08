Erste Folge Legenden-„Dschungelcamp“: Mann, war das peinlich!

Eines vorweg: Ich liebe das „Dschungelcamp“. Der Januar ist für mich stets die schönste TV-Jahreszeit. Wenn mal mehr, mal weniger prominente Menschen auf wenigen Quadratmetern zusammengepfercht über den Sinn des Lebens, Toilettengänge und Stierhoden diskutieren, geht mir das Herz auf. Doch das, was ich in der ersten Folge des Legenden-„Dschungelcamps“ mit ansehen musste, hat mich zutiefst verstört.

Dass Menschen, wenn sie sich auf den Schlips getreten fühlen, unterschiedlich emotional reagieren, ist kein Geheimnis. Die einen ziehen sich zurück, andere versuchen mit Tränen ihre Trauer und Wut zu verarbeiten. Andere wiederum reagieren mit Vorwürfen. Auch David Ortega fühlte sich in der ersten Folge des Legenden-„Dschungelcamps“ auf den Schlips getreten.

David Ortega schießt sich in der ersten „Dschungelcamp“-Folge ins Abseits

Er konnte nicht verstehen, dass seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter seine Haltung, lediglich vegane Speisen zu sich zu nehmen, und damit in der Essensprüfung auszusetzen, nicht honorierten, sondern, im Gegenteil, sogar noch diffamierten. Es gab abschätzige Blicke, den ein oder anderen unpassenden Satz.

Ortega, zu diesem Zeitpunkt sogar noch Teamkapitän, rastete völlig aus. Er fühle sich gemobbt, schrie wild um sich, beleidigte alles und jeden und brachte damit das ganze Team gegen sich auf. Was ihn dazu gebracht hatte, ob er wirklich so sauer war, ob er geschauspielert hat … ich kann es nicht sagen. Klar ist nur, das war peinlich und unwürdig.

Auch, weil es scheinbar niemand im Team hatte kommen sehen. Bei Davids Gefühlsausbruch wirkten sie alle, durch die Bank, überrascht. Was war da los? Warum hatte sich so viel Wut in ihm angestaut? Was glaubte Ortega mit dieser Aktion zu bezwecken?

Klar ist nur: Im Team hat er bereits nach der ersten Folge verschissen. Seinen Teamkapitän-Titel nahm in die Gruppe kurzerhand ab. Wäre an diesem Tag eine Rauswahlzeremonie, er wäre wohl direkt geflogen. Oder wie es Gigi so treffend zusammenfasste: „Ich dachte, er ist gegen eine Wand gelaufen irgendwann. Aber ich glaube, das war ein komplettes Treppenhaus, wo der runtergefallen ist.“