„Dschungelcamp“: Mobbingvorwürfe in Folge 1 – „Ihr seid eine Schande“

Der Legenden-Dschungel ist erst einen Tag alt und schon eskaliert die Lage vollends. Im Mittelpunkt: Der scheinbar nicht nur optisch deutlich veränderte David Ortega. War der Schauspieler im „Dschungelcamp“ 2016 noch der Schönling und Sonnyboy der Truppe, hat der Dortmunder nun einen deutlichen Wandel vollzogen.

Lange Haare, ein dunkler Rauschebart und ein klares Bekenntnis zum Veganismus. So fiel Ortega in den ersten Minuten der „Dschungelcamp“-Legendenstaffel den Zuschauerinnen und Zuschauern direkt ins Auge. Und seinen Mitstreitern ins Ohr. So eskalierte direkt nach der ersten „Dschungelprüfung“ die Lage.

David Ortega eskaliert im „Dschungelcamp“

Was war passiert? David Ortega hatte sich in der Prüfung geweigert, Fleischspeisen zu sich zu nehmen, dafür einen kleinen Seitenhieb seiner Kollegen kassiert. Das wollte der 38-Jährige nicht auf sich sitzen lassen.

„Ich fühle mich im Veganismus nicht ernst genommen“, fasste Ortega vor den RTL-Kameras zusammen. Und holte dann zum verbalen Rundumschlag aus. „Sprecht mich überhaupt nicht mehr an“, schrie er seinen Mitstreitern entgegen, „ihr seid so eine Schande.“

Und weiter: „Mit was für Leuten bin ich denn hier zusammen? Es geht hier gerade um Frieden und ihr mobbt mich die ganze Zeit.“ Vor allem Thorsten Legat hatte Ortega als Ziel seiner Wut identifiziert.

„Thorsten ist der Schlimmste von allen“

„Thorsten ist der Schlimmste von allen“, schrie er. Doch das ließen sich Georgina Fleur und auch Legat selbst nicht gefallen. „Halt doch deine Schnauze, was redest du, man?“, keifte Georgina. Und auch Thorsten reagierte ungehalten: „Halt doch deine Klappe da.“

„Hast du einen Schuss oder was?“, wollte er von Ortega wissen. Doch der ließ sich gar nicht mehr beruhigen: „Ich sag meine Meinung. Darf ich das nicht hinter den Kulissen?“ Und: „Was glaubt ihr denn, wer ihr seid, dass ihr mich so behandelt die ganze Zeit? (…) Schämt euch. Ihr solltet euch schämen. Was für eine Truppe.“