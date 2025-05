Mallorca-Fans in Sorge: Ballermann-Star sorgt für traurige Gewissheit – „Geht so nicht weiter“

Wer an den Ballermann nach Mallorca kommt, der will in der Regel nur eins: Feiern, was das Zeug hält. Für die nötige Stimmung an der Playa de Palma sorgen dabei die zahlreichen Künstler, die der Partymeute mit ihren Hits einheizen.

Doch von einem Ballermann-Star müssen sich die Mallorca-Fans nun wohl oder übel verabschieden. Via Instagram teilt er ein Statement mit seinen Fans und verkündet darin, dass er in Zukunft kürzertreten möchte.

Mallorca: Künstler sorgt für Gewissheit

Eingefleischte Ballermann-Fans werden sie kennen: Seit 2021 treten die „Malle Buddies“ im Oberbayern an der Playa de Palma auf. Das Duo besteht aus Micha Wagner und Nico Fundt, die mit Songs wie „Kind vom Deich“ oder „Bier-Tsunami“ auch in Deutschland auftreten.

Doch nun gibt es eine traurige Nachricht für alle Fans. Micha Wagner hat einen folgenschweren Entschluss gefasst und teilt diesen auf Instagram. „Leider muss und will ich aus gesundheitlichen Gründen, was die ,Malle Buddies‘ angeht, kürzertreten. Im Moment geht es so nicht weiter. Neben meiner normalen Arbeit als Immobilienmakler kann ich diesen Nebenjob nicht in dieser Intensität mit den ,Malle Buddies‘ ausführen. Ich liebe Partyschlager und auf der Bühne zu stehen, dennoch muss ich in meinem Alter darauf achten, dass der Stress-Level nicht zu hoch angesetzt wird“, schreibt er.

Mallorca: Fans teilen deutliche Worte

Für den Ballermann-Star geht die Gesundheit in jedem Fall vor, wie er deutlich macht: „Es gibt genug Musiker, die in solchen Fällen mit ihrem Körper fahrlässig und sogar vorsätzlich umgegangen sind und heute nicht mehr unter uns weilen. Ich werde immer auf meinen Körper hören, egal was passiert.“

Seine Fans haben durchaus Verständnis für diese Entscheidung. „Wünsche dir gute Besserung, lass es ruhig angehen“, schreibt ein Instagram-Nutzer beispielsweise. Ein anderer kommentiert: „Gesundheit geht vor. Wir sind halt nicht mehr die Jüngsten. Das merke ich auch und muss langsamer machen. Alles Gute.“