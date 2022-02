Dschungelcamp (RTL): Camper schockiert – mit IHREM Rauswurf rechnete niemand

Das „Dschungelcamp“ leert sich langsam. In der zweiten Woche kämpfen am Montag noch acht Sternchen um ihren Aufenthalt im südafrikanischen Dschungel und die Krone.

Nachdem RTL am Sonntag Gnade im „Dschungelcamp“ hat walten lassen, und kein Kandidat das Camp verlassen musste, traf es am Montag dann erneut eine weibliche Camperin.

„Dschungelcamp“ (RTL): Tina Ruland muss Camp verlassen

Bereits seit Sonntag konnten die RTL-Zuschauer für ihren „Dschungelcamp“-Liebling anrufen und so seinen Platz am Lagerfeuer sichern. Einen Schuss vor den Bug bekamen dabei am Abend Anouschka Renzi und Linda Nobat. Die beiden Frauen haben die wenigsten Anrufe erhalten – weil an diesem Sonntag aber keiner fliegt, durften beide vorerst bleiben.

Die „Dschungelcamp“-Crew 2022 wird immer kleiner. Erneut musste eine Promi-Dame den Busch verlassen. Foto: RTL

Am Montag wurde es dann ernst: Nachdem Tina Ruland plötzlich neben Anouschka Renzi Wackel-Kandidatin war, traf es unerwartet die „Manta, Manta“-Schauspielerin. Sie war bisher nie „Vielleicht“-Kandidatin.

Das ist das RTL-Dschungelcamp:

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” läuft seit 2011 jährlich bei RTL

Die erste Staffel wurde bereits 2004 ausgestrahlt

Moderiert wurde die Sendung bis 2012 von Sonja Zietlow und Dirk Bach – nach dem Tod des Komikers wurde er von Daniel Hartwich ersetzt

In zwei Wochen müssen sich die Kandidaten regelmäßig anstrengenden und vor allem ekeligen „Dschungelprüfungen” unterziehen, um am Ende als Dschungelkönig/in den Thron zu besteigen

„Dschungelcamp“: An Tag 11 muss Tina Ruland das Camp verlassen. Foto: RTL

Die Enttäuschung war nicht nur bei Tina Ruland, die vorher noch betont hatte, die Krone holen zu wollen, groß – sondern auch bei Linda Nobat.

„Dschungelcamp“ (RTL): Linda nach Voting-Ergebnis schockiert

Die schlug nach der Ergebnis-Verkündung durch Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die Hände vor dem Gesicht zusammen.

„Nein, das könnt ihr doch nicht die ganze Zeit machen“, stammelte sie. Schließlich flog erneut eine Frau heraus, nur noch sie und Anouschka Renzi sind noch übrig. Abgesehen davon verband Linda und Tina Ruland aber auch eine Freundschaft – eine gemeinsame Nacht im „Dschungelcamp“ haben sie ja noch. (kv)

Auch am Dienstag (1. Februar) war es wieder eine Frau, die das Camp verlassen musste. Wen es dieses Mal getroffen hat, erfährst du hier.