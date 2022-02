„Dschungelcamp“ (RTL): Eric Stehfest geht drastischen Schritt – „Möchte nicht verletzt werden“

Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

Dschungelcamp: Die Gewinner und was sie heute machen

Stille Wasser sind tief, vor allem im südafrikanischen Dschungel! So sorgte der bisher eher ruhige Eric Stehfest am Sonntag für einen Eklat im RTL-„Dschungelcamp“, als er bewusst kein Essen für die Mitcamper erspielen wollte.

Nachdem sich der Ex-GZSZ-Darsteller also erst bei allen unbeliebt gemacht hatte, folgte einige Stunden später schon der Sinneswandel. Der 32-Jährige ging erneut einen drastischen Schritt im „Dschungelcamp“.

„Dschungelcamp“ (RTL): Stars wütend auf Eric Stehfest

Die Trotz-Reaktion von Eric Stehfest, der den anderen „Dschungelcamp“-Mitstreitern am Sonntagabend mitteilte, kein „Fressen“ für sie erspielen zu wollen, ist auch am Montagabend noch Thema auf RTL.

„Dschungelcamp“-Kandidat Eric Stehfest geht nach dem Prüfungs-Eklat einen überraschenden Schritt. Foto: RTL

Besonders die Reality-Sternchen Filip Pavlović und Linda Nobat müssen am Fluss erst einmal Dampf ablassen. „Ich habe mit dieser Bombe nicht gerechnet. Ich finde das unfair uns gegenüber. Ich habe mir sieben Tage den Arsch abgerackert, damit wir was zu essen kriegen“, wütet Playmate Linda. Auch Filip regt sich auf: „Der ist doch gelernter Schauspieler! Der Junge ist besessen davon. andere zu beobachten. Er ist eine tickende Zeitbombe. Das ist der echte Eric.“

Die anderen Camper um Tina Ruland und Harald Glööckler suchen dagegen das Gespräch mit Eric – doch der blockt alle ab. „Ich habe einfach meine Meinung. Alles gut. Nicht jetzt“, herrscht der 32-Jährige den Luxus-Designer an. Der ist sich sicher: „Der will Stress machen, das ist der Plan! Der hat auch keine Lust gehabt, in die Prüfung zu gehen.“ Da kann Anouschka Renzi nur zustimmen.

„Dschungelcamp“ (RTL): Stehfest erklärt wahren Grund für Aktion

Tatsächlich überrascht Eric Stehfest seinen Konkurrenten dann aber ein zweites Mal. So erklärt er Linda dann auf Nachfrage doch, was sein Problem ist: „Ich hasse es, wenn Menschen sich profilieren und anfangen irgendwelche Geschichten von sich zu erzählen, nur um gesehen oder gehört zu werden.“ Die Aussage von Harald, nach dem dieser „nur Unsinn“ erzähle, hat den Schauspieler offenbar schwer verunsichert.

„Da bin ich raus, Linda! Es geht nicht, dass wir Menschen anlügen, da draußen“, betont Eric. Trotzdem kann die „Bachelor“-Kandidatin von 2021 ihm klar machen, dass sein Verhalten die Falschen trifft. „Hier sind andere, denen das nicht so bewusst ist, dass du sie eigentlich meinst!“

„Dschungelcamp“ (RTL): Plötzlicher Sinneswandel im Camp – Eric geht wichtigen Schritt

Schließlich sucht der 32-Jährige das Gespräch mit Harald Glööckler, der gegenüber Eric beteuert: „Eins musst du wissen. Bei mir ist nichts vorgetäuscht und nichts vorgespielt. Niemals! Ich mache so was nicht. Ich habe dir nur Dinge erzählt, die hundertprozent wahr sind.“

„Dschungelcamp“: Eric Stehfest und Harald Glööckler liegen sich versöhnlich in den Armen. Foto: RTL

Der 56-Jährige gesteht, sich dem Schauspieler sehr geöffnet zu haben, „weil ich das Gefühl habe, das passt mit uns. Ich mag dich auch sehr.“ Er würde demnach nie etwas machen, was gegen Stehfest gehe – der wiederum sehr erleichtert wirkt. Mit einer Umarmung besiegeln die Männer ihre Versöhung.

Auch am Lagerfeuer kriecht Eric Stehfest dann bei den anderen Kandidaten zu Kreuze: „Ich wollt euch nur kurz sagen, dass es mir leid tut, dass ich die Prüfung nicht gemacht habe.“ Er erklärt sich: „Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Das wurde bei mir sehr, sehr oft schon erschüttert. Seit wir hier sind, habe ich das Gefühl, steht dieses wer spielt, wer spielt nicht, im Raum. Das sind Ängste, die herumschwirren – aber ich möchte keine Angst vor euch haben und ich möchte hier nicht verletzt werden. Ich bin ich und das ist ein Teil von mir, der heute rausgekommen ist.“

Die Gruppe verzeiht dem zweifachen Vater – bis auf Filip, der bleibt skeptisch: „Das Vertrauen ist weg und er kann mit einer Entschuldigung nicht erwarten, dass das alles gegessen ist.“ Trotzdem geben sich die Männer vorerst die Hand. Gewitter reinigt eben die Luft – auch im „Dschungelcamp“! (kv)