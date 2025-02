Dschungelcamp: Torsten Legat will durchstarten – dabei braucht er Hilfe

Torsten Legat (56) ist ein echter Dschungelcamp-Veteran und gehört zu den prägendsten Gesichtern des RTL-Formats. Durch seinen unermüdlichen Ehrgeiz, Entschlossenheit und unterhaltsamen Auftritte als Dschungelcamp-Experte wird er den Fans noch jahrelang in Erinnerung bleiben.

Kein Wunder also, dass ihn auch die diesjährige 18. Staffel des Reality-Formats nicht kalt lässt. So hat er sich eine ganz spezielle Instagram-Aktion überlegt, die aber ohne seine Fans nicht zustande kommen wird. Was plant der ehemalige Werder Bremen-Kicker?

„Dschungelcamp“: Torsten Legat kann nicht ohne das Format

Wie jedes Jahr liefert das Dschungelcamp wieder massenweise Gesprächsstoff. Dieser schreit förmlich nach Diskussionen. Torsten Legat will sich diesen spannenden Themen annehmen und vergangene Fernsehabende aufarbeiten. Dabei plant er, ein paar Mal live auf Instagram zu gehen.

++ Dschungelcamp-Fans sind nach Tag drei auf 180 – „Fast schon eine Unverschämtheit“ ++

Um seinen Followern die bestmögliche Unterhaltung zu garantieren, sind nun seine Fans gefragt. Mit der Frage „Wen aus der „Promiwelt“ wünscht ihr euch als meinen Talkgast?“ richtet er sich an seine Follower. Besonders hierbei: Er nennt keine Namen der potenziellen Gäste. Anscheinend verfügt die Dschungel-Legende über so viele prominente Kontakte, dass er seinen Fans fast jeden Wunsch erfüllen kann.

„Dschungelcamp“: Was denken seine Fans?

Die Kommentare seiner Follower lassen jedenfalls aufhorchen. Ein paar von ihnen wünschen sich keinen Geringeren als Ex Dschungel-König Menderes Bagci. Zudem wird Reality-Star Bert Wollersheim als idealer Talkgast gehandelt.

Es bleibt spannend, wen Legat am Ende im Livestream begrüßen wird. Eins steht definitiv fest: Langweilig dürfte es für seine Fans wohl nicht werden.