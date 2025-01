„Dschungelcamp“: Schlechte Nachrichten vor dem Start – „Immer noch stark ansteckend“

Am 24. Januar ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp öffnet seine Pforten für die zwölf diesjährigen Kandidaten. Um nach dem Flug ans andere Ende der Welt noch einmal Kraft tanken zu können, reisen die Teilnehmer bereits ein paar Tage früher an – so auch Sam Dylan!

Eigentlich sollte es die Ruhe vor dem Sturm sein: Sam Dylan wollte noch ein paar ruhige Tage vor seinem Dschungel-Einzug im Imperial Hotel Gold Coast, ehemals Palazzo Versace, verbringen. Doch dann folgt der Schock – der „Dschungelcamp“-Kandidat muss evakuiert werden!

„Dschungelcamp“-Kandidat muss evakuiert werden

Sam Dylan ist diesjähriger „Dschungelcamp“-Kandidat. Rafi Rachek begleitet seinen Liebsten daher nach Down Under, um die letzten Tage vor seinem Einzug gemeinsam mit Sam zu verbringen – Pustekuchen! Stattdessen wurde Sam Dylan „evakuiert“. Der Grund: Seine Begleitperson hat sich einen Infekt eingefangen.

Die RTL-Produktion greift sofort ein und sorgt für eine räumliche Trennung der beiden. Es wurde alles in die Wege geleitet, um eine Ansteckung seitens Influencer Sam Dylan zu vermeiden – das würde nämlich sein Dschungel-Aus bedeuten! Das Abenteuer wäre für ihn beendet, bevor es überhaupt richtig begonnen hat.

„Dschungelcamp“-Drama: Sender klärt auf

Auf Instagram informiert Sam seine Fans selber über die aktuelle Situation: „Hinter den Kulissen war einfach schon total viel Drama. Und der Jetlag kickt einfach. Dazu kommt, dass ich heute evakuiert wurde. Das heißt, meine Begleitperson ist krank. Und ich wurde sofort in ein anderes Zimmer untergebracht.“

Da der Influencer bekanntlich zu Übertreibungen neigt, nimmt RTL dem Ganzen etwas Wind aus den Segeln und erklärt: „Keine Sorge, liebe Dschungel-Fans. Ganz so dramatisch, wie Sam es schildert, ist die Situation nicht. Sams Freund Rafi hat einen Infekt und damit Sam sich vor seinem Dschungel-Abenteuer nicht ansteckt, wurden die beiden vorsorglich räumlich getrennt.“ Nun heißt es also: Daumen drücken!

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 24. Januar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Nachträglich gibt’s die Folgen der neuen IBES-Staffel ebenfalls auf RTL+ zu sehen.