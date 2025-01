Anna-Carina Woitschack: Schreckmoment im Flieger – es geschah um vier Uhr morgens

Mittlerweile sind alle Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel gut in Australien angekommen. Am Flughafen erwarten sie nicht nur einige Fans, sondern vor allem zahlreiche Kamerateams. Schließlich wollen alle wissen, wie sie die Anreise nach Down Under für die Kandidaten war. Anna-Carina Woitschack hat da eine ganz interessante Geschichte in petto. Sie berichtet von einem kurzen Schreckmoment, den sie im Flieger erleben musste.

Anna-Carina Woitschack ist angekommen

Eine Reise nach Australien kann sich gerne mal in die Länge ziehen. Die vielen Stunden im Flieger stecken einigen Passagieren bei der Ankunft in den Knochen. Doch nicht bei Anna-Carina Woitschack. In einem Interview berichtet die Sängerin über ihre größtenteils problemlose Anreise.

„Mir geht es super. Ich habe gut geschlafen, gut gegessen, es war super entspannt“, so die 32-Jährige. So weit, so gut. Doch auf dem Flug von Singapur nach Australien sei etwas Ungewöhnliches passiert. Ein Moment, der Anna-Carina Woitschack nicht ganz aus dem Kopf gehen will.

Anna-Carina Woitschack erlebt nervigen Moment

„Auf dem Flug hat irgendjemand einen Wecker um vier Uhr morgens gestellt. Es war auf einem Tablet und das lag oben dem Gepäckfach (Anmerkung d. Redaktion). Dann dachte ich: Wer macht jetzt den Wecker aus?“, erzählt die Ex-Partnerin von Stefan Mross. Wie das Ganze ausgegangen ist, verrät Anna-Carina Woitschack nicht. Doch an diesen Moment dürfte sie sich noch länger erinnern.

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 24. Januar um 20.15 Uhr im TV-Programm. Nachträglich gibt’s die Folgen der neuen IBES-Staffel ebenfalls auf RTL+ zu sehen.