„Dschungelcamp“:  Fassungslosigkeit bei SEINEM Anblick – „Was ist nur passiert?“

Seit seinem Debüt ist „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu einem unverzichtbaren Highlight der Reality-TV-Saison geworden und zieht Jahr für Jahr Tausende von Zuschauern in seinen Bann. 2024 haben die Fans noch einen Grund mehr zu feiern – denn sie dürfen sich auf die geballte Ladung „Dschungelcamp“ freuen.

Zum 20-jährigen Jubiläum kehrt das Format mit einer Sommer-Ausgabe zurück. Dabei ziehen 13 Promis aus vergangenen Staffeln in die südafrikanische Wildnis ein. Doch ein Ex-Kandidat ist kaum wiederzuerkennen!

ER ist im „Dschungelcamp“ dabei

Der Startschuss für die „Allstars“-Staffel des „Dschungelcamps“ ist endlich gefallen! Mit von der Partie ist unter anderem David Ortega, der bereits in der 10. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ von sich reden machte. Jetzt möchte er sich erneut der Herausforderung zum 20-jährigen Jubiläum stellen.

Den TV-Star kennt man unter anderem durch das RTL2-Format „Köln 50667.“ Während seiner Schauspielkarriere machte ihn vor allem sein Aussehen – kurze, nach hinten gestylte Haare und gepflegter Bart – zum Frauenschwarm schlechthin. Mittlerweile sieht der Haarwuchs allerdings deutlich dichter aus. Seine Mitstreiter staunen bei seiner Ankunft nicht schlecht!

„Dschungelcamp“-Star kaum wiederzuerkennen!

Nicht nur ist die Mähne auf dem Kopf länger geworden, sondern auch ein endlos scheinender Bart ziert nun das Gesicht von David Ortega. Auch er selbst stellt klar: „Ich bin nicht mehr dieser gezupfte Augenbrauentyp“. Und: Er ist in Frieden gekommen und hofft auf ein entspanntes Zusammenleben im Camp. Seinen Mitstreitern möchte der TV-Star auf keinen Fall auf die Nerven gehen.

Die Begeisterung für seine Ankunft ist schon mal groß – zumindest bei Thorsten Legat, der ihm direkt in die Arme fällt. Doch auch der Ex-Fußballprofi fällt bei Davids Anblick aus allen Wolken. „Kommst du aus den Bergen? Was ist mit dir los?“, staunt Legat nicht schlecht. Auch seine Dschungel-Kollegen müssen sich erst einmal an den neuen Anblick gewöhnen. Danni Büchner hatte David Ortega noch als braun gebrannten Sonnyboy in Erinnerung und wundert sich jetzt: „Was ist nur passiert?“

RTL zeigt das „Dschungelcamp“ ab dem 16. August täglich um 20.15 Uhr und bereits einen Tag früher bei RTL+ im Stream.