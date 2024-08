„Dschungelcamp“: Schock kurz vor Start – ER wird fehlen

Am 16. August ist es so weit. Dann startet das Allstars-Dschungelcamp mit der ersten Folge bei RTL. Die Aufregung bei den Fans des Reality-Formats dürfte bereits groß sein und der Countdown läuft längst.

Und jetzt, so kurz vor Ausstrahlung macht eine Nachricht die Runde, die viele überraschen dürfte. Die erste Folge wird nämlich anders als erwartet.

„Dschungelcamp“: So viele Folgen gibt es im Sommer

Giulia Siegel, Thorsten Legat, Daniela Büchner und die anderen Teilnehmer der Allstars-Dschungelcamp-Ausgabe legten sich bereits mächtig ins Zeug, um die Krone zu gewinnen. Ab Freitag können die Zuschauer ihnen nun auch dabei zusehen. Dann werden die 17 Folgen bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein.

Wie gewohnt erwartet das Publikum jede Menge Drama, Zoff und ganz viele Tränen. Man könnte also meinen: Alles fast wie immer! Doch eine große Änderung gibt es und die war bis jetzt unter Verschluss! Nun darf es aber jeder wissen.

Das wird anders als sonst

Denn durch die erste Episode wird Kult-Moderatorin Sonja Zietlow alleine führen. Ihr Kollege Jan Köppen ist dann nicht an ihrer Seite zu sehen. Er konnte aufgrund einer Erkrankung zunächst nicht an den Dreharbeiten teilnehmen. „Leider lag unser Moderator Jan Köppen zur Aufzeichnung von Folge 1 mit echtem Fieber im Bett“, heißt es dazu von RTL. Und weiter: „Deshalb wird Jan in manchen Teilen der heutigen ersten Folge fehlen. Aber keine Sorge: Unser legendäres Moderatoren-Duo ‚Sonjan‘ wird blitzschnell wieder vereint sein und gewohnt humorvoll durch die Sendung führen.“

In Folge zwei ist er am 17. August dann aber schon wieder an der Seite von Sonja Zietlow zu sehen. Die Zuschauer müssen also nicht lange auf den 41-Jährigen verzichten.