Kampfansage im „Dschungelcamp“: „Es wird Ärger geben“

Das „Dschungelcamp“ ist bekannt dafür, für jede Menge Drama zu sorgen. Doch dass bereits nach so kurzer Zeit dicke Luft im Camp herrscht, ist wohl auch für die diesjährigen Kandidaten ein echter Rekord. Erst war es David Ortega, der mit seiner Friedensmission aneckte, dann Hanka Rackwitz, die schon das Handtuch werfen wollte.

In der diesjährigen Sommer-Ausgabe des „Dschungelcamps“ ist eben so gut wie nichts unmöglich. Denn was wäre schon eine legendäre Jubiläumsstaffel ohne Überraschungen – und eine davon wartet an Tag 3 im Camp.

SIE mischt das „Dschungelcamp“ auf!

Dieses Jahr gibt es tatsächlich einen Nachzügler im „Dschungelcamp“: Elena Miras. Dabei verspricht die Reality-TV-Queen bereits viel kurz vor ihrem Einzug: „Die Legende kommt. Ich rieche die Angst, wenn ich da ankomme, dann wird es Ärger geben.“ Doch die Influencerin ist kampfbereit: „Ich habe richtig Bock, ich bin bereit für dieses Abenteuer und ich werde alles geben und alles machen, um die Krone zu holen.“

Während sich Georgina Fleur und Danni Büchner in der Dschungelprüfung beweisen müssen, wissen sie noch nichts von der Ankunft ihrer Mitstreiterin. Auch die anderen Promis sind noch ahnungslos und werden zunächst ins Dschungeltelefon gerufen. In der Zeit kann sich Elena Miras bereits voll und ganz im Camp einrichten. Die Freude bei einigen TV-Kollegen ist groß, nachdem sie dann entdeckt wird. Doch natürlich gibt es neben Freund auch Feind.

Im „Dschungelcamp“ herrscht dicke Luft

So zeigt Auswanderer-Star Danni deutlich, was sie von der Ankunft des Reality-TV-Stars hält – nämlich ziemlich wenig. Schließlich waren Elena und die Wahl-Mallorquinerin gemeinsam 2020 im „Dschungelcamp“ und sind nicht unbedingt in Einvernehmen auseinandergegangen.

+++„Dschungelcamp“: RTL zieht Reißleine – Fans fassungslos+++

Schon kurz nach Elenas Begrüßung fliegen die ersten Fetzen. Sie möchte frischen Wind ins Camp bringen und die Betten rotieren. Die Ansprüche der neuen Kandidatin treffen so kurz nach ihrer Ankunft bei Georgina Fleur auf vollstes Unverständnis.

Kurzerhand schließt sich Elena Miras mit Feindin Danni zusammen, die dem Bettentausch zustimmt. Ob dieser Frieden jedoch lange anhält?