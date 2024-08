„Dschungelcamp“: RTL zieht Reißleine – Fans fassungslos

Was ist denn da los? Schon nach zwei Sendetagen steht das diesjährige Sommer-„Dschungelcamp“ kurz vor der Explosion. Und der Sprengstoff hat einen Namen: David Ortega. Wie aus dem Nichts explodierte der einstige „Köln 50667“ nach der ersten Essensprüfung.

Er fühlte sich in seiner veganen Lebensweise nicht verstanden, würde gemobbt. Ortega platzte der Kragen, wütend ging er auf nahezu jeden seiner Camp-Mitbewohner los, sorgte für Fassungslosigkeit und Tränen. Damit ist nun Schluss. In der zweiten Folge mussten die „Dschungelcamp“-Stars den ersten der ihren aus dem Dschungel wählen. Und die Wahl viel wenig überraschend auf eben jenen David Ortega.

Sieben Stimmen erhielt er von den anderen Stars. Eine Stimme ging an Kader Loth, jeweils zwei an Winfried Glatzeder und Georgina Fleur.

David Ortega muss das „Dschungelcamp“ verlassen

Und somit musste David Ortega bereits an Tag zwei gehen. Verließ nach der Verkündung ohne einen einzigen Abschiedsgruß an seine Mitcamper den Dschungel. Eine durchaus überraschende Entscheidung von RTL, so früh einen Kandidaten rauswählen zu lassen. Vielleicht aber auch genau die richtige. Die Stimmung zwischen David und den anderen Campern war dermaßen aufgeheizt, dass man Angst haben musste, dass es noch zur Eskalation hätte kommen können.

„Er tut mir einfach leid“

Die Fans jedenfalls sind fassungslos ob der ersten beiden Tage. „Ich dachte, RTL wehrt sich gegen jegliche Art von Mobbing? Was genau war das, was die komplette Gruppe gegen David gemacht hat? Wenn das nicht Gruppendynamik gegen einen einzigen war, dann weiß ich es nicht“, heißt es Beispiel in den Kommentaren unter dem Auszugs-Posting von „Ich bin ein Star“ bei Instagram.

Und eine andere Zuschauerin ergänzt: „Er tut mir einfach leid. Ich weiß, er ist sehr aufgedreht und sensibel… dennoch wird er von allen einfach nicht verstanden… er tut mir wirklich leid, aber vielleicht für ihn besser.“