„Dschungelcamp“-Star Micaela Schäfer: Jetzt könnte es ihr gefährlich werden

Micaela Schäfer (41) stach durch einen besonderen Begleiter bei der „Dschungelcamp“-Party von Julian F.M. Stoeckel (37) sehr heraus. So blieb sie zahlreichen Gästen durch einen Affen auf ihrer Schulter in Erinnerung und zog das Blitzlichtgewitter der Journalisten regelrecht an.

Doch ihre kuriose Aktion gefiel nicht jedem, gerade Tierschützer zeigten sich überaus empört. Die Tierschutzorganisation PETA ist der Ansicht, dass Affen auf dem roten Teppich nichts zu suchen hätten. Dabei seien sie einem viel zu großen Stress ausgesetzt. Somit verurteilt die Organisation Micaelas Aktion auf das Schärfste und kündigt nun rechtliche Schritte gegen den Reality-Star an.

„Dschungelcamp“-Star Micaela Schäfer droht Anzeige

„Affen haben auf einem roten Teppich nichts zu suchen – derartige Auftritte sind eine grauenvolle Tortur für die sensiblen Wildtiere“, erklärt PETA Biologin Dr. Yvonne Würz auf der organisationseigenen Webseite. Zudem gab die Organisation bekannt, dass eine Anzeige bei der Veterinäraufsicht Berlin-Mitte eingereicht wurde, um die Haltungsbedingungen des Affen zu überprüfen. Außerdem wolle man gegebenenfalls der Genehmigung der Tiertrainerin nachgehen.

Denn: Micaela Schäfer war nicht alleine mit dem Äffchen auf dem roten Teppich unterwegs. So habe sie eine erfahrene Tiertrainer an ihrer Seite gehabt.

Die frühere „Dschungelcamp“-Teilnehmerin selbst äußerte sich am Dienstagmorgen (28. Januar 2025) gegenüber „Bunte“. „Das Äffchen wurde durch eine professionelle Tieragentur vermittelt und frühzeitig beim Veterinäramt angemeldet und genehmigt. Vor Ort war eine Tiertrainerin, für die das Wohl des Tieres an erster Stelle steht sowie eine Tierärztin, die das Äffchen vorab untersucht hat“, berichtet Micaela.

„Dschungelcamp“-Star Micaela Schäfer ist sich keiner Schuld bewusst

Eine Anzeige habe sie bislang nicht erreicht. Außerdem stellte Micaela klar, dass sie die Arbeit der Tierschutzorganisation PETA für überaus wichtig erachte. Sie habe sich nichts vorzuwerfen, da im Vorfeld dafür gesorgt wurde, dass das Wohlbefinden des Affen oberste Priorität habe. Am Rande der Party zeigte sie sich fasziniert von ihrem tierischen Begleiter und erlebte ein für sie einzigartiges Highlight.

Schlussendlich bleibt die Debatte um den Affenauftritt trotz der Verteidigung von Micaela Schäfer weiterhin heiß und umstritten. Zudem ist PETA fest entschlossen, gegen die Zurschaustellung von Wildtieren vorzugehen.