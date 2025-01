Nina Bott privat: Bei Hochzeit musste der „Dschungelcamp“-Star auf DIESES emotionale Detail verzichten

Als Cora Hinze hatte sich Schauspielerin Nina Bott im TV einen Namen gemacht – auch als Moderatorin war sie unterwegs. Seitdem die Familie einen immer stärken Platz in ihrem privaten Leben einnimmt, ist für die Schauspieler weniger Platz geworden. Doch für einen kleinen Auftritt im Reality-TV ist Zeit. Aber wie sieht es privat überhaupt bei Nina Bott aus?

Dass es im Leben von Nina Bott privat einige schwere Rückschläge gab, wurde in der Vergangenheit deutlich. Doch davon lässt sich die Schauspielerin nicht unterkriegen! Wie sich die Moderatorin Nina Bott wohl im RTL-Dschungel schlagen wird?

Nina Bott privat: Aus diesen TV-Shows kennt man die Schauspielerin

Nina Bott wurde am 1. Januar 1987 in Hamburg geboren, ihr Abitur machte sie 1997. Schauspielerin Nina Bott ist Fan vom Hamburger SV. Nach ihrem Einstieg ins TV war es vor allem die Rolle bei GZSZ, für die Nina Bott bekannt wurde. Von 1997 bis 2005 spielte Nina Bott bei GZSZ die Rolle der Cora Hinze. Ihren Ausstieg begründete Nina Bott damit, dass sie sich privat mehr um ihren zwei Jahre eher geborenen Sohn kümmern wolle. So ganz klappte das aber nicht, denn nur drei Jahre später kehrte Nina Bott zurück vor die Kameras – und zwar bei „Alles was zählt„, wo sie zwei Jahre lang als Schauspielerin in der Rolle der Celine Laffort aktiv war. Im Jahr 2011 sah man Nina Bott beim „Traumschiff“, kleinere Rollen bei „SOKO Stuttgart“, „In aller Freundschaft“ und „Der letzte Bulle“ folgten. Doch auch in diversen Unterhaltungsshows trat Nina Bott schon an.

Von Dezember 2007 bis Januar 2008 nahm Nina Bott bei „Stars auf Eis“ teil, 2010 bewies sie ihr Können bei „Let’s Dance“ und belegte sogar den dritten Platz. Auch bei der VOX-Show „Grill den Hennsler“ machte Nina Bott 2016 sowie 2019 mit. Als Moderatorin war Nina Bott im selben Zeitraum für das Boulevardmagazin „Prominent!“ tätig. Für den Playboy ließ sich Nina Bott 2002, 2012 und 2017 nackt ablichten. Trotz ihrer jahrelangen TV-Erfahrung steht fest, dass die Teilnahme als Kandidatin bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ für Nina Bott im Jahr 2025 eine neue Herausforderung werden wird.

Nina Bott privat: Sie ist Mutter von vier Kindern – doch ihre Familie erlitt schwere Verluste

Wie sieht das private Familienleben von Nina Bott aus? Foto: IMAGO/APress

Nina Bott ist die Mutter von vier Kindern. Im Jahr 2003 kam das erste Kind von Nina Bott und Kameramann Florian König auf die Welt, ein Sohn namens Lennox. Nachdem es im Jahr 2012 zur Trennung von Nina Bott und Florian König kam, wurde der neun Jahre jüngere Benjamin Baarz zum neuen Partner der Schauspielerin und Moderatorin. Mit dem Unternehmensberater Benjamin Baarz hat Nina Bott drei gemeinsame Kinder, die Familie lebt mit einem Hund in Hamburg-Eppendorf. Private Einblicke in ihr Leben gibt Nina Bott über Instagram. Tochter Luna Viktoria wurde im Jahr 2015 geboren, 2019 folgte Sohn Lio, ein weiterer Sohn namens Lobo kam 2021 während der Corona-Pandemie zur Welt. Doch obwohl Nina Bott privat ein gutes Leben mit ihren Kindern führt, musste sie in der Familie schon einige harte Verluste verkraften. Im Jahr 2018 erlitt Nina Bott privat eine Fehlgeburt, die ihr auch in den ersten Wochen der Schwangerschaft mit Sohn Lio im Gedächtnis blieb, berichtet „Gala“.

Im Interview verrät Nina Bott: „In den Schwangerschaften darauf war es so, dass ich den Tag, an dem ich das Kind verloren habe, wie eine magische Grenze empfunden habe. Ich wusste, wenn ich da erst einmal drüber bin und das Herz des Babys weiterschlägt, wird alles gut.“ Auch beim Thema Hochzeit spielten die Tode in der Familie von Nina Bott privat eine erhebliche Rolle. Nach zehn Jahren Beziehung gaben sich Schauspielerin Nina Bott und Berater Benjamin Baarz bei ihrer Hochzeit am Strand das Ja-Wort. Ohne Ehevertrag übrigens, wie Nina Bott „Closer“ verrät. Ein Grund dafür, mit dem Eheversprechen zu warten, sei der frühzeitige Tod ihrer Eltern – denn eine Hochzeit ohne sie konnte sich die Schauspielerin lange nicht vorstellen. Ihr Vater starb an Lungenkrebs, nachdem ihre Mutter einige Jahre zuvor unerwartet im Schlaf im Alter von nur 51 verstarb, als Nina gerade 27 Jahre alt war. Ihre eigene Familie steht für Nina Bott darum an erster Stelle. Kein Wunder, dass sie zur Begleitung in den australischen Busch zur Unterstützung im Dschungelcamp gleich die ganze Bande mitnimmt.

