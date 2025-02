„Dschungelcamp“: Kurz nach Halbfinal-Start steht es fest – jetzt herrscht Gewissheit

Für gewöhnlich musste ab der zweiten Woche im „Dschungelcamp“ jeden Tag ein Promi das Format verlassen. Über das Aus oder den Verbleib entscheiden die RTL-Zuschauer per Voting. Doch an Tag 11 machte der Sender eine Ausnahme.

Denn das Moderations-Duo um Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten am Ende von Tag 11, dass überraschend niemand das „Dschungelcamp“ verlassen musste. Seitdem spekulieren die Fans, ob im Halbfinale ein oder zwei Promis die RTL-Show noch verlassen müssen. Kurz nach dem Start am Samstagabend (8. Februar) sorgt der Sender bereits für Gewissheit.

„Dschungelcamp“-Entscheidung gefallen

RTL begründete die Entscheidung nach Tag 11 damit, dass bis zu dem Zeitpunkt niemand vorzeitig „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gerufen und somit das Camp freiwillig verlassen hat. Wäre es nach den Zuschauern gegangen, dann hätte Edith Stehfest an diesem Tag Down Under verlassen müssen. Die Stimmen waren jedoch nicht umsonst, sondern wurden für die nächste Eliminierung dazugezählt. Doch was bedeutet das für das Finale?

Im Einspieler vom „Dschungelcamp“-Halbfinale wurde das Geheimnis nun gelüftet. Darin heißt es, dass „zwei Promis das Camp verlassen müssen“. Also auch 2025 wird es nur drei Stars im großen Finale geben. Doch wen von Edith Stehfest, Timur Ülker, Lilly Becker, Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss wird es so kurz vorher treffen? Auf Instagram haben die Fans bereits einen klaren Favoriten genannt (hier mehr Einzelheiten).

Nachdem Maurice Dziwak kurz vor dem Halbfinale enttäuscht abreisen musste, trifft es nun also gleich zwei Camper. Alessia Herren äußerte immer wieder, dass sie großes Heimweh habe – flehte beim Entscheidungsshowdown regelrecht Sonja Zietlow und Jan Köppen an, dass sie gehen wolle. Dennoch kämpft sie sich weiter tapfer durch. Und Kampfgeist werden wohl nun alle Promis für den Endspurt noch beweisen müssen.