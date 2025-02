Steht der „Dschungelcamp“-Sieger bereits fest? Fans nennen klaren Favoriten

Nach dem Rauswurf von Maurice Dziwak kämpfen nur noch fünf Kandidaten um die „Dschungelcamp“-Krone: Edith Stehfest, Timur Ülker, Pierre Sanoussi-Bliss, Lilly Becker und Alessia Herren. Am Samstagabend (8. Februar) entscheidet sich, wer in das große Finale am Sonntag (9. Februar) einzieht.

Nur einen Tag vor dem großen Finale blicken die verbliebenen Stars auf ihre Zeit im „Dschungelcamp“ zurück. RTL hat den Fans auf Instagram bereits einen kleinen Einblick gewährt, doch die Zuschauer haben den Post viel lieber dafür genutzt, um ihren Favoriten zu nennen. Und ein Name fällt dabei besonders oft.

„Dschungelcamp“-Favorit offenbar eindeutig

Edit Stehfest eckte bislang am meisten mit ihren Mitcampern an und galt als Einzelgängerin – bis Timur Ülker sich auf ihre Seite schlug. Dadurch schoss sich der GZSZ-Darsteller jedoch selbst etwas bei den anderen Promis ins Aus. Er selber sagt jedoch von sich, dass er stolz sei, weil er „treu geblieben“ sei. Und Alessia Herren sagt ganz klar, dass sie der Dschungel „stärker gemacht“ habe.

Doch wie bewerten die Zuschauer die bisherige Leistung der Promis und wen sehen sie im Dschungelcamp-Finale? Schaut man sich die Kommentare unter dem Beitrag an, dann sticht ein Name hervor. Hier ein paar Beispiele:

„Lilly und Pierre ins Finale!“

„Lieblingsfinale: Timur, Lilly, Pierre.“

„Alessia , Lilly und Pierre bitte ins Finale.“

„Ich hoffe das Lilly gewinnt, gefolgt von Pierre und Alessia.“

„Lilly ist die die am meisten abliefert und Pierre der Sympathische.“

„Ich hoffe Lilly gewinnt, sie hat es von allem am meisten verdient.“

Immer wieder fällt der Name von Lilly Becker in den Kommentaren. Natürlich gibt es auch ein paar Gegenstimmen, doch die Mehrheit glaubt daran, dass die Ex von Boris Becker zumindest bis zum letzten Tag in Down Under bleiben wird. Dabei machte sich das niederländische Model am Anfang gar nicht so beliebt bei den RTL-Zuschauern.

Wie viele Camper schaffen es ins Finale?

Insbesondere weil sie die Null-Sterne-Leistung von Sam Dylan in den Prüfungen scharf kritisierte, ohne selbst die Erfahrung gemacht zu haben. Doch im Anschluss absolvierte die 50-Jährige eine Prüfung nach der anderen und lieferte jedes Mal ab. Zudem zeigte sie bei den anderen Mitcampern bei gescheiterten Prüfungen im Laufe der Sendung wesentlich mehr Mitgefühl. Ihre taffe und humorvolle Art scheinen Lilly Becker immer mehr Sympathiepunkte eingebracht zu haben. Doch nur durch Anrufe ist ihr ein Platz im Finale wirklich sicher.

Unsicher ist auch noch, wie viele Promis es wirklich bis ins Finale schaffen werden. Denn im Vorjahr waren es drei Teilnehmer, das würde jedoch bedeuten, dass im Halbfinale sogar zwei Stars noch rausfliegen. Zustande gekommen ist diese Situation, weil RTL an einem Tag auf einen Rausschmiss verzichtet hat – laut Voting hätte Edith Steinfest das Dschungelcamp verlassen müssen. Es bleibt also bis zum Schluss spannend.