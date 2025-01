Eskalation im Dschungelcamp: „Er ist eine fiese Schlange!“

Im RTL–Dschungelcamp kochen am fünften Tag die Gemüter allmählich über. So früh wurden die Zuschauer bei einer Folge in der Geschichte des Formats selten mit einem Zoff konfrontiert. Nach drei Prüfungsabbrüchen und den daraus resultierenden Null-Sterne-Ausbeuten müssen sich die zwölf Kandidaten mit kleinen Reis- und Bohnenportionen zufriedengeben. Kein Wunder, dass einige Stars allmählich die Kontrolle verlieren.

Gleich zu Beginn knallt es plötzlich zwischen zwei Kandidaten gewaltig! Sam Dylan (33) und Lilly Becker (48) geraten heftig aneinander.

Dschungelcamp: Lilly Becker greift Sam lautstark an

Dabei sollten sie sich eigentlich zusammen für die anstehende gemeinsame Dschungelprüfung motivieren und aufbauen. Dies gerät aber völlig in Vergessenheit!

Lilly Becker war schon am vorherigen Tag frustriert und zeigte für die Prüfungsabbrüche von Sam keineswegs Verständnis. Als es dann auch noch Diskussionen um die Nachtwache gab, verlor sie ihre Contenance, ging ihn sogar an und rief ihm wütend „Shut Up!“ zu. Sam machte anschließend klar, dass er so nicht mit sich reden lasse. Er fühle sich dadurch massiv erniedrigt. Alle anderen Dschungelcamp-Kandidaten wurden Zeugen eines lautstarken Streits.

Dieser veranlasste Lilly schlussendlich zu einem knallharten Urteil. Sie schreckte nicht davor zurück, Sam öffentlich zu beleidigen. Keinem Zuschauer blieben diese Worte verborgen! Im Dschungeltelefon wütete sie: „Er ist eine fiese Schlange!“ Sam gehöre aus ihrer Sicht nicht ins Camp, er könne nichts, tue nichts.