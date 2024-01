Dschungelcamp: RTL lässt die Bombe platzen – jetzt herrscht Gewissheit

Eine Woche lang sind die Stars mittlerweile im Dschungelcamp (RTL). Das bedeutet traditionell: Jetzt geht es den Dschungelcamp-Stars an den Kragen. Die erste Rauswahl steht eigentlich am Freitagabend an, doch daraus wird nichts.

Wie RTL jetzt schon vor Ausstrahlung der Sendung am Freitagabend (26. Januar) verriet, muss noch kein Kandidat von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES) gehen. Das Dschungelcamp bleibt komplett – und das aus einem traurigen Grund.

Dschungelcamp: Wieso kein Kandidat am Freitag fliegt

„Alle Dschungelultras wissen: Freitag ist der erste Auszugstag – aber wir machen diesmal eine Ausnahme“, teilte RTL am Freitagmorgen bei Instagram mit. Alle elf Stars dürfen noch eine weitere Nacht im australischen Dschungel verbringen.

Und wer das Dschungelcamp seit Jahren verfolgt, der kann sich schon denken, woran das liegt: Cora Schumacher ist bereits freiwillig ausgestiegen. Damit sind ohnehin nur noch elf von zwölf Star bei IBES dabei. Damit fällt die Rauswahl am Freitag weg.

„So bleibt euch noch mehr Zeit zu entscheiden, für wen ihr eure Stimme gebt“

„Da Cora Schumacher Anfang der Woche freiwillig das Camp verlassen hat und niemand nachgerückt ist, dürfen die verbleibenden 11 Stars noch alle gemeinsam einen Tag länger beisammenbleiben. Die erste Rauswahl gibt es dann am Samstag. So bleibt euch noch mehr Zeit zu entscheiden, für wen ihr eure Stimme gebt“, schreibt RTL weiter.

Cora Schumacher stieg schon nach drei Tagen aus dem Dschungelcamp aus, gab gesundheitliche Probleme als Grund für ihren Ausstieg an. Dr. Bob erklärte nach ihrem Ausstieg: „Cora ist auf eigenen Wunsch hin raus, weil sie sich nicht fit genug fühlte.“ Sie sei regelmäßig untersucht worden, es gäbe aber keine medizinischen Gründe (Hier mehr dazu!).