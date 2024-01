Dschungelcamp: Heiße Szenen zwischen Leyla und Mike – Zuschauer sind schockiert! „Unangenehm“

Es war wohl eine Frage der Zeit, bis es passiert: Mike und Leyla kommen sich im Dschungelcamp näher! In den letzten Tagen bahnte sich bereits etwas zwischen den beiden Reality-Sternchen an. Nun – am 7. Tag – gibt es den ersten Körperkontakt im Weiher. Ganz zum Entsetzen von Kim Virginia, die beim Anblick dieser Szene sofort an die Decke geht. Die Zuschauer ziehen aus diesen Szenen ein eindeutiges Fazit.

Dschungelcamp: Kuscheleien im Wasser

Bei den hohen Temperaturen in Australien suchen die Promis eine Abkühlung im Wasser. Mike, Leyla, Anya, Heinz und Fabio machen sich auf den Weg in den Weiher und springen ins kühle Nass. Dabei hat Leyla ihre Schwierigkeiten, elegant ins Wasser zu gleiten und sucht prompt Hilfe bei ihrem Mitcamper Mike.

Dieser geht ihr sofort zur Hand – und schwups, landet die 28-Jährige in seinen starken Armen und schmiegt sich eng an ihn. Die beiden scheinen die Nähe zu genießen. Schließlich verharren sie Minuten lang in dieser Position. Lang genug, damit Mikes Ex-Freundin Kim Virginia dazustößt und die Kuscheleinheit mit ansieht.

Kurz darauf kann sie ihre Emotionen nicht mehr unterdrücken. „Ich bin schockiert. Mich haben voll viele Leute vorgewarnt, dass sie so ist und dass sie einen Scheiß drauf gibt, wenn es um Männer geht!“, brodelt es aus Kim Virginia heraus. Im Gespräch mit Anya, versucht die GNTM-Kandidaten sie zu besänftigen: „Da waren ganz viele Tiere und sie brauchte jemand, der sie trägt!“ Doch das interessiert das Reality-Sternchen kaum. „Aber muss es dann mein Ex sein?! Sie macht das vor meinen Augen! Das ist respektlos. Muss sie jetzt auf seinen Schwanz springen, vor meinen Augen?“, wütet sie. Die Zuschauer können gar nicht fassen, was sie dort sehen.

Dschungelcamp: Zuschauer rechnen gnadenlos ab

In den sozialen Medien haben die Zuschauer eine klare Meinung zu Kims Ausraster nach den Pool-Szenen. Auf X wettern sie vor allem gegen Kim Virginia:

„Mike sah gerade so glücklich aus, kaum kommt Kim um die Ecke ist der Spaß vorbei.“

„Wieso ist das Geplansche von Mike und Leyla Kim Virginia gegenüber respektlos? Sie hat doch keinerlei “Rechte” an ihm.“

„Es ist so unangenehm.“

„Bin ich der einzige der sich echt freuen würde, wenn da zwischen Mike und Leyla was laufen würde? Bitte bitte lasst es euch (wenn da was sein sollte) nicht von Kim kaputt quatschten.“

Mehr Nachrichten:

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 19. Januar 2024 im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.